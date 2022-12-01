З 01 грудня 2022 року в Україні офіційно працює АТ «Cенс Банк». Завершено юридичні процедури відмови від бренду Альфа-Банк — Finance.ua

З 01 грудня 2022 року в Україні офіційно працює АТ «Cенс Банк». Завершено юридичні процедури відмови від бренду Альфа-Банк Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Відповідні зміни було попередньо внесено до статутних документів, а вже 30 листопада до державного реєстру.

Sense Bank продовжує виконувати всі свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами як правонаступник Альфа-Банк у Україна. У зв’язку з перейменуванням банку не потрібно звертатися до відділень, перевипускати картки чи переоформлювати будь-які документи. Банк продовжує працювати у звичному режимі.

Ребрендинг було втілено за максимально короткий для українського ринку термін — близько 3 місяців. В цілому до проєкту було задіяно десятки підрозділів банку, понад 550 різноманітних завдань в роботі. Зміни потрібно було інтегрувати у цифрові канали роботи з клієнтами (Sense SuperApp та IFOBS), пристрої самообслуговування (банкомати, торгові термінали, термінали в зонах самообслуговування, POS-термінали), системи інтеграції з бізнес-партнерами (e-commerce, інтернет-платежі, кредитування/швидка розстрочка), відділення тощо. Для прикладу, для банкоматів було розроблено понад 2000 різних екранів меню.

«Банк вже два роки розвиває мобільний додаток Sense SuperApp для фізичних осіб та ФОП. Тож, тепер ми будемо створювати сенси та будувати комфортне технологічне майбутнє під назвою Sense Bank в усіх напрямках діяльності», — підкреслила Алла Комісаренко, Голова Правління Sense Bank.

У побудові унікальної айдентики Sense Bank команда надихнулись абеткою Георгія Нарбута — ікони українського шрифтового дизайну ХХ сторіччя. Крім того, було змінено підхід до візуалізації відділень банку, адже банк майбутнього бере безпосередню участь у створенні візуально-архітектурного проєкту міста. Мета — відійти від візуального шуму та рекламного навантаження.

У зв’язку зі зміною назви, роботу сервісів банку, які працюють у режимі 24/7 (Sense SuperApp, iFOBS тощо) було тимчасово призупинено на декілька годин. Для зручності клієнтів, працівники IT-підрозділу банку впроваджували всі необхідні трансформації вночі з 30 листопада на 01 грудня.

«Внесення серйозних змін до ІТ- систем вимагає їх повну зупинку. Ми обрали для цього найзручніший з боку клієнта час — нічний. Вдячний команді з близько сотні ІТ-фахівців банку та партнерів, яка встановила сотні змін в десятки різноманітних інформаційних систем та перевірила їх роботу в такі стислі терміни, саме тому технічні роботи практично не відчули клієнти», — поділився Андрій Гриценюк, Виконавчий Директор блоків «Інформаційні технології» та «Роздрібний бізнес», Член Правління Sense Bank.

Нагадаємо, у червні довірена особа власника істотної участі Сімеон Дянков, якому за погодженням з НБУ було передано право голосу за мажоритарним пакетом Альфа-Банку Україні повідомив, що правління фінустанови вирішило відмовитися від бренду «Альфа» та продовжити роботу під новим брендом.

Sense Bank — один із системно важливих банків України з 130 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює 4,5 тис. співробітників.

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