Ювелірні вироби з рф не потраплять до нового пакету санкцій — Finance.ua

Ювелірні вироби з рф не потраплять до нового пакету санкцій Вчора 14:50 — Фондовий ринок

Ювелірні вироби з рф не потраплять до нового пакету санкцій

Європейська комісія опублікувала плани щодо заборони імпорту російського золота. Але наразі вони не охоплюють ювелірні вироби, про що повідомляє Politico.

Виконавчий орган ЄС почав розробляти плани щодо заборони золота з росії після того, як минулого місяця держави G7 оголосили, що зроблять це, намагаючись зменшити доходи військової машини кремля.

«Жорстока війна росії проти України не припиняється. москва має продовжувати платити високу ціну за свою агресію», — заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у пресрелізі.

У проєкті пакету санкцій, який ще мають схвалити країни ЄС, йдеться про «заборону купувати, імпортувати або передавати, прямо чи опосередковано, золото, перераховане в Додатку XXVI, якщо воно походить з росії та має були вивезене з рф в ЄС або в будь-яку третю країну».

Проте проєкт додатка до документа, отриманий Politico, свідчить, що ЄС заборонить тільки золото в порошковій, необробленій або напівфабрикатній формі, а також золоті монети та відходи або брухт золота.

У проєкті немає переліку золота у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи золоті каблучки. Це може залишити лазівки, через які гроші й надалі надходитимуть до кремля.

Щороку росія експортує золото на мільярди євро. У 2019 році близько 90% російського експорту золота йшло до Великої Британії, яка вийшла з ЄС.

Ця пропозиція є частиною нового імплементаційного пакету, який також запроваджує суворіші вимоги до звітності щодо замороження активів осіб, які потрапили під санкції, і посилює контроль за експортом подвійного використання та передових технологій.

Наприклад, Єврокомісія планує заборонити експорт до рф сльозогінного газу, чорнила для зняття відбитків пальців, поліцейських шоломів і щитів, а також водометів, які можна використовувати проти людей, йдеться в проєкті санкцій.

За словами кількох дипломатів, міністри закордонних справ ЄС обговорять ці плани в понеділок. Потім посли ЄС можуть схвалити проєкт під час своїх зустрічей у середу чи п’ятницю.

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