Юристи пояснили, що робити після отримання повістки — Finance.ua

Юристи пояснили, що робити після отримання повістки Вчора 19:33 — Особисті фінанси

Людина після отримання повістки зобов’язана у певні строки з’явитися у військкомат.

Про це розповіла 24 каналу юрист Лідія Карплюк.

За її словами, із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу, військовий квиток, а також документи про стан здоров’я, сімейний стан, навчання. Також потрібно принести будь-які документи, які можуть бути підставою для відстрочення, якщо такі є.

«Підсумком такого візиту може бути лише уточнення або з’ясування облікових даних особистості», — зазначає експерт.

У свою чергу адвокат Катерина Аніщенко радить не панікувати після отримання повістки, а перед її підписанням ознайомитись із текстом та правильністю заповнення. У ній мають бути зазначені такі пункти:

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи; вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше — військкомат), призов на військову службу);

дата, час та адреса — коли і куди потрібно з’явитися; назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

«У разі, якщо ви виявили, що повістка невірно заповнена, не поспішайте підписувати її. Перед підписанням слід зазначити, що вона складена з порушеннями. Окремого поля для цього на повістці немає, але можна зробити напис на вільному місці, поставивши дату та підпис. Зазначте всі недоліки і лише потім ставте свій підпис», — коментує Аніщенко.

Раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки потрібно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, які ведуть оборону держави від окупантів.

УНІАН За матеріалами:

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