YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою — Finance.ua

YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою Вчора 03:34 — Технології&Авто

YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою

YouTube додав підтримку української мови, тож тепер функція автоматичних субтитрів стала ще кориснішою для української аудиторії найбільшого відеохостингу у світі та другого за відвідуваністю сайту.

Про це повідомляє видання Іtc.ua.

Зазначається, що Google постійно вкладає чималі ресурси у розвиток спеціальних можливостей, щоб максимально адаптувати свої продукти та послуги для потреб людей з особливими потребами. Однією з найбільш помітних таких функцій є автоматичні субтитри на YouTube.

«На появу підтримки української мови у функції автоматичних субтитрів YouTube Live Caption звернули увагу користувачі у соцмережах. Функція дійсно працює — щоб пересвідчитися у цьому, достатньо знайти іншомовне відео та увімкнути автоматичні субтитри українською в налаштуваннях», — пишуть у виданні.

Також у Іtc.ua додають, що система працює далеко не найкращим чином, проте «це характерно і для інших мов, оскільки стрибнути вище не дозволяють можливості сучасних технологій машинного перекладу».

«Водночас розробники постійно вдосконалюють технологію розпізнавання мовлення — це дає надію, що з часом якість субтитрів і їх перекладу має покращитися. Загалом приємно, що Google приділяє все більше уваги українському сегменту YouTube — навесні, наприклад, українським користувачам увімкнули функцію Спонсорства», — наголошують у виданні.

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