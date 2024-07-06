YouTube розширює можливості для Premium-користувачів і вводить нові тарифні плани — Finance.ua
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YouTube розширює можливості для Premium-користувачів і вводить нові тарифні плани

Технології&Авто
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YouTube розширює можливості для Premium-користувачів і вводить нові тарифні плани
YouTube розширює можливості для Premium-користувачів і вводить нові тарифні плани
YouTube хоче залучити більше людей на свою платну підписку Premium, тому розширив функціонал для своїх передплатників. Зокрема, тепер користувачі можуть безперервно дивитися Shorts, навіть якщо не в програмі, або ж одразу перейти до ключових моментів у відео,
Про це йдеться в блозі компанії.
Перехід до ключових моментів у відео. Якщо при перегляді відео торкнутися екрана двічі, щоб перемотати його, з’явиться кнопка Jump ahead. Вона має перевести користувача на цікаві йому моменти.
Пишуть, що ця функція заснована на ШІ та даних користувача. Вона доступна для всіх передплатників на Android і скоро має з’явитися на iOS
YouTube розширює можливості для Premium-користувачів і вводить нові тарифні плани
Безперервні YouTube Shorts. Тепер дивитися вертикальні відео можна навіть поза програмою — YouTube показуватиме їх у маленькому вікні, як «картинку у картинці». Схоже, що нова функція працює тільки на Android.
YouTube розширює можливості для Premium-користувачів і вводить нові тарифні плани
У блозі YouTube нагадує, що підписка на Premium дає доступ до функцій, які тільки тестуються.
Наприклад, зараз можна спробувати дивитися Shorts в офлайн-режимі, скористатися розмовним ШІ (але це тільки у США) або експериментувати з оновленою сторінкою перегляду.
Також компанія повідомляє, що розширить кількість платних варіантів підписки, але поки не ясно, які саме будуть і скільки коштуватимуть.
За матеріалами:
Ain.Ua
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