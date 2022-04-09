Євросоюз запровадив квоти на імпорт калійних та складних добрив із росії — Finance.ua
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Євросоюз запровадив квоти на імпорт калійних та складних добрив із росії

Вчора 22:15Фондовий ринок
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Євросоюз у межах чергового пакету санкцій обмежив імпорт добрив із росії.
Обмеження не поширюються на постачання до 10 липня у межах контрактів, укладених до 9 квітня цього року, йдеться в Офіційному журналі ЄС.
З 10 липня Євросоюз запроваджує квоти на імпорт низки російських добрив терміном на один рік. Квота на ввезення хлористого калію (код 3104 20) становитиме 837,57 тис. тонн, складних та інших добрив із вмістом калію (коди 3105 20, 3105 60 та 3105 90) — 1 млн 577,807 тис. тонн.
Розмір квот Єврокомісія може коригувати.
Обмежень на ввезення інших видів добрив не передбачено.
Раніше в п’ятницю Єврокомісія повідомила, що в межах нового пакету санкцій проти росії здійснить «заходи щодо протидії постачанню хлористого калію з Білорусі» в обхід санкцій.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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