Євросоюз може зняти санкції з деяких росіян, — Bloomberg — Finance.ua

Євросоюз може зняти санкції з деяких росіян, — Bloomberg Вчора 21:32 — Світ

Євросоюз може зняти санкції з деяких росіян, — Bloomberg

Європейський союз обговорює скасування санкцій стосовно деяких росіян. Це з тим, що санкції могли бути накладені на слабких підставах.

Про це пише Bloomberg.

На цей час близько 30 осіб звернулися до суду ЄС із проханням виключити їх зі списків санкцій, а ще близько 10 звернулися з таким запитом безпосередньо до ЄС.

Юридична служба Європейської ради повідомила послам ЄС у середу, що деякі з цих запитів були виправдані, оскільки інформація, надана особами, які під санкціями, показала, що докази, що лежать в основі покарань, були або слабкими, або старими, або невірними, на думку людей.

Проте нові оцінки стосуватимуться невеликої частки цільових осіб. З початку війни в лютому ЄС піддав санкціям сотні людей, зокрема десятки магнатів, бізнесменів, політиків та військових.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, Євросоюз може надати сьомий пакет санкцій проти росії наступного тижня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.