Євросоюз може зняти санкції з деяких росіян, — Bloomberg — Finance.ua

Євросоюз може зняти санкції з деяких росіян, — Bloomberg
Європейський союз обговорює скасування санкцій стосовно деяких росіян. Це з тим, що санкції могли бути накладені на слабких підставах.
Про це пише Bloomberg.
На цей час близько 30 осіб звернулися до суду ЄС із проханням виключити їх зі списків санкцій, а ще близько 10 звернулися з таким запитом безпосередньо до ЄС.
Юридична служба Європейської ради повідомила послам ЄС у середу, що деякі з цих запитів були виправдані, оскільки інформація, надана особами, які під санкціями, показала, що докази, що лежать в основі покарань, були або слабкими, або старими, або невірними, на думку людей.
Проте нові оцінки стосуватимуться невеликої частки цільових осіб. З початку війни в лютому ЄС піддав санкціям сотні людей, зокрема десятки магнатів, бізнесменів, політиків та військових.
Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, Євросоюз може надати сьомий пакет санкцій проти росії наступного тижня.
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