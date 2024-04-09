Євросоюз екстрено відправив Україні 167 електрогенераторів — Finance.ua

Євросоюз екстрено відправив Україні 167 електрогенераторів Сьогодні 15:45

Євросоюз надіслав екстрену допомогу Києву у вигляді 167 генераторів після російських атак на її енергетичну інфраструктуру, які вже прямують в Україну.

Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди запропонували 157 електрогенераторів різної потужності через Механізм цивільного захисту ЄС, водночас Євросоюз надав 10 електрогенераторів великої потужності з власних запасів вартістю 3,57 млн євро.

«Кожен з цих (10) потужних генераторів потужністю 1 МВт може забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру в умовах надзвичайної ситуації», — йдеться в заяві.

За словами комісара з питань управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, план рф занурити Україну в темряву не матиме успіху, адже «ЄС працює цілодобово, щоб підтримати енергопостачання в Україні».

«Це підкреслює важливість готовності для ефективного реагування на кризу. Я також дякую Австрії, Німеччині, Швеції та Нідерландам за їхні негайні пропозиції щодо надання Україні генераторів через Механізм цивільного захисту ЄС», — додав він.

Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває в тісному контакті з українською владою на місцях для надання подальшої допомоги в разі необхідності, зазначають у пресрелізі.

Раніше повідомляли, що данський уряд виділив 40 мільйонів данських крон (понад 5 млн євро) на відновлення української енергетичної системи після масованих російських атак на інфраструктуру.

Економічна Правда За матеріалами:

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