Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян — Finance.ua
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Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян

Вчора 10:31Казна та Політика
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Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіянЄвропол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян
Європейське поліцейське агентство (Європол) оголосило про початок операції з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції.
Про це свідчить повідомлення на сайті Європолу.
Нова операція матиме назву «Оскар». Вона буде проводитися у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.
У Європолі відмічають, що операція такого масштабу триватиме щонайменше рік і включатиме ряд окремих розслідувань.
«Операція «Оскар» також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС",- уточнюють в Європолі.
За матеріалами: Європейська правда
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