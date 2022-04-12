Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян — Finance.ua

Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян

Вчора 10:31 — Казна та Політика

Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян

Європейське поліцейське агентство (Європол) оголосило про початок операції з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції.

Про це свідчить повідомлення на сайті Європолу.

Нова операція матиме назву «Оскар». Вона буде проводитися у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

У Європолі відмічають, що операція такого масштабу триватиме щонайменше рік і включатиме ряд окремих розслідувань.

«Операція «Оскар» також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС",- уточнюють в Європолі.

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