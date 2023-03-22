Європейські фермери отримають 56 мільйонів євро через надлишок українського зерна — Finance.ua
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Європейські фермери отримають 56 мільйонів євро через надлишок українського зерна

Аграрний ринок
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Європейські фермери отримають 56 мільйонів євро через надлишок українського зерна
Європейські фермери отримають 56 мільйонів євро через надлишок українського зерна
Європейський Союз активує кризовий резерв для фермерів у трьох східних країнах, які страждають від напливу дешевого українського зерна, що знижує ціни на внутрішньому ринку.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що Європейська комісія надасть 56 мільйонів євро (60 мільйонів доларів) Румунії, Болгарії та Польщі.
Минулого року три головні чорноморські порти України знову відкрилися для експорту зерна, але морська торгівля продовжується повільніше , ніж зазвичай, що змушує українських фермерів продовжувати транспортувати врожай через сусідні країни ЄС.
«Це підтримка країн, де фермери постраждали від збільшення імпорту з України. Ми спостерігаємо збільшення пропозиції, величезне зростання імпорту для прикордонних країн», — повідомив комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.
Рішення було прийнято для Болгарії та Польщі, оскільки поєднання їхнього власного виробництва та імпорту з України перевищило середній показник за п’ять років до війни росії в Україні. Румунія була додана через її хабове місцеположення для так званих «шляхів солідарності».
Так, Румунія отримає 10 млн євро, Болгарія — близько 17 млн ​​євро, Польща — 30 млн євро. Сума може бути подвоєна за рахунок співфінансування з бюджетів держав-членів ЄС.
В Угорщині та Словаччині також спостерігався наплив українського зерна, але вони не отримають підтримки від фонду, оскільки їх сукупні обсяги виробництва та імпорту не перевищують середні показники за п’ять років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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