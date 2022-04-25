Європа відкрила сезон закачування газу. Газпром помітно збільшив транзит через Україну — Finance.ua

Європа відкрила сезон закачування газу. Газпром помітно збільшив транзит через Україну

Вчора 21:36 — Енергетика

Європа відкрила сезон закачування газу. Газпром помітно збільшив транзит через Україну

Європейські країни відкрили сезон закачування газу в підземні сховища, синхронно виросло прокачування через ГТС України.

На даний момент заповнюваність ПСГ у Європі становить 31,02% максимальної потужності, за останню добу вона зросла на 0,34 відсоткових пункти.

Поточний рівень запасів у ПСГ Європи відстає від середнього за п’ять років на 6,5 відсоткових пунктів.

Як зазначає агентство, наприкінці квітня — на початку травня в Європі очікується маловітряна і навіть штильова погода, що призведе до падіння вироблення «зеленої» електроенергії та зростання використання газу як резервного палива та зростання цін на газ.

«Європейські імпортери вже збільшили заявку на постачання російського газу. Газпром здійснює подачу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів — 68,4 млн кубометрів на 25 квітня», — повідомив офіційний представник компанії Сергій Купріянов. Заявка на 24 квітня становила 53 млн кубів.

Газопровід Ямал-Європа між Німеччиною та Польщею продовжує роботу у реверсному режимі.

З урахуванням директиви Європейської комісії щодо досягнення обов’язкового рівня запасів у ПСГ до 1 листопада 80%, Європі знадобиться на закачування до ПСГ 60 млрд кубометрів газу. Вартість цього обсягу за поточними котируваннями на спотовому ринку становить майже $80 млрд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.