Єврооблігації України у доларах зросли у ціні — Finance.ua

Єврооблігації України у доларах зросли у ціні

Вчора 18:22 — Фондовий ринок

Єврооблігації України у доларах зросли у ціні

Ціни на доларові єврооблігації України почали зростати. За минулий тиждень папери додали у середньому на 1,8%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна найкоротших паперів із погашенням у вересні 2022 року на кінець п’ятниці становила 52,5% номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 226,5% річних, тоді як тижнем раніше ставка сягала 241,2%, а ціна була 49 8% номіналу.

Єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 74,7% річних, у 2024 році — 55,9% річних, у 2025 році — 43,7% та у 2026 році — 36,8%.

Ставки з паперів із погашенням у 2027−2029 роках знизилися до 32,8−27,2% проти 33−27,5% тижнем раніше.

Дохідність найдовших паперів з погашенням у 2032−2033 роках знизилася за тиждень на 0,8−0,7 відсоткових пункти (в.п.) — до 23,7−23,1%, а ціна їх зросла на 4−3,7%.

Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 39,9%, у 2030 році — 22%, що трохи гірше за показники тижневої давності, але більше пов’язано з ситуацією на ринку євро/долар.

Курс ВВП-варантів за минулий тиждень виріс на 4,9% і становив на кінець дня п’ятниці близько 26,8% від номіналу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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