Єврооблігації України подорожчали на 5,7% — Finance.ua

Єврооблігації України подорожчали на 5,7%

Вчора 16:16 — Фондовий ринок

Єврооблігації України подорожчали на 5,7%

Котирування українських єврооблігацій за минулий тиждень підвищилися в середньому на 5,7% після зростання на 4,5% тижнем раніше.

Найбільше подорожчали найкоротші папери з погашенням у вересні 2022 року — на 8,6%, до 63,6% номіналу.

З урахуванням близькості терміну виплат це знизило їхню прибутковість до погашення до 204,7% проти 236,6% річних тижнем раніше, тоді як ставки паперів із погашенням у 2023-2024 роках впали за тиждень на 3,6-4,1 відсоткових пункта (в.п.), а довгострокові — на 1,1-2,1 в.п.

Зокрема, єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 88,5% річних, у вересні 2024 року — 60,1% річних, 2025 року — 46,4%, 2026 року — 38,5%.

Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 33,8-28,8%, а з погашенням у 2032-2033 роках — до 24,8-24%.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 42,7%, у 2030 році — 23,1%, що відповідно на 1,7 в.п. та 1 в.п. нижче за показники тижневої давності.

Унаслідок двох тижнів зростання порівняно з рівнем 29 березня, коли котирування єврооблігацій України підскочили на оптимістичних настроях інвесторів після українсько-російських переговорів у Стамбулі, вони залишаються нижчими в середньому на 16,3%.

ВВП-варранти за цей час втратили в ціні лише 1,2%. Зокрема, минулого тижня їхня ціна зросла ще на 3,3% після 5,7% тижнем раніше і зараз становить близько 32,7% від номіналу. Така динаміка може бути пов’язана зі збільшенням очікувань учасників ринку значних темпів зростання економіки України після її обвалу у 2022 році, а отже — і зростання виплат за ВВП-варрантами. Зокрема, ЄБРР минулого тижня спрогнозував відновлення української економіки у 2023 році одразу на 25% після зниження на 30% у цьому.

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