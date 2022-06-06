Єврооблігації України подешевшали на 2% — Finance.ua
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Єврооблігації України подешевшали на 2%

Вчора 15:48Фондовий ринок
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Єврооблігації України подешевшали на 2%Єврооблігації України подешевшали на 2%
Єврооблігації України за тиждень подешевшали ще на 2%.
Про це свідчать дані агентства Bloomberg.
Котирування українських єврооблігацій за минулий тиждень знизилися в середньому ще на 2,1% після падіння на 3,5% тижнем раніше. Зокрема найкоротші папери з погашенням у вересні подешевшали цього року на 1,4% — до 69,9% від номіналу, однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 190,3% річних проти 171% річних тижнем раніше.
Ставки паперів із погашенням у 2023-2027 роках впали за тиждень на 2,5-3,3 відсоткових пункта (в.п.), «довгих» — на 1,1-1,9 в.п.
Зокрема, на кінець минулого тижня єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 92,8% річних, у вересні 2024 року — 61,3% річних, 2025 року — 46%, 2026 року — 37,8%.
Нагадаємо, станом на 16 травня котирування українських єврооблігацій підвищилися в середньому на 5,7% після зростання на 4,5% тижнем раніше.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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