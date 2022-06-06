Єврооблігації України подешевшали на 2% — Finance.ua

Єврооблігації України подешевшали на 2%

Вчора 15:48 — Фондовий ринок

Єврооблігації України подешевшали на 2%

Єврооблігації України за тиждень подешевшали ще на 2%.

Про це свідчать дані агентства Bloomberg.

Котирування українських єврооблігацій за минулий тиждень знизилися в середньому ще на 2,1% після падіння на 3,5% тижнем раніше. Зокрема найкоротші папери з погашенням у вересні подешевшали цього року на 1,4% — до 69,9% від номіналу, однак через близькість терміну погашення ставка за ними зросла до 190,3% річних проти 171% річних тижнем раніше.

Ставки паперів із погашенням у 2023-2027 роках впали за тиждень на 2,5-3,3 відсоткових пункта (в.п.), «довгих» — на 1,1-1,9 в.п.

Зокрема, на кінець минулого тижня єврооблігації з погашенням у вересні 2023 року котирувалися за ставкою 92,8% річних, у вересні 2024 року — 61,3% річних, 2025 року — 46%, 2026 року — 37,8%.

Нагадаємо, станом на 16 травня котирування українських єврооблігацій підвищилися в середньому на 5,7% після зростання на 4,5% тижнем раніше.

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