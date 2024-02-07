Єврокомісія рекомендує до 2040 року скоротити в ЄС викиди парникових газів на 90% — Finance.ua
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Єврокомісія рекомендує до 2040 року скоротити в ЄС викиди парникових газів на 90%

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Єврокомісія рекомендує до 2040 року скоротити в ЄС викиди парникових газів на 90%
Єврокомісія рекомендує до 2040 року скоротити в ЄС викиди парникових газів на 90%
Європейська комісія рекомендує до 2040 року скоротити в Європейському Союзі всі викиди парникових газів на 90%.
Про це повідомляє Euronews.
«Встановлення кліматичної цілі до 2040 року допоможе європейській промисловості, інвесторам, громадянам і урядам прийняти рішення в цьому десятилітті, які будуть тримати ЄС на шляху з досягнення мети кліматичної нейтральності в 2050 році. Це надішле важливі сигнали про те, як ефективно інвестувати та планувати в довгостроковій перспективі, зводячи до мінімуму ризики, пов’язані з невикористаними активами», — заявили в Єврокомісії.
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Зазначається, що скорочення на 90% всіх викидів парникових газів у порівнянні з рівнем 1990-х років спричинить масове розгортання систем відновлюваних джерел енергії, незворотну відмову від вугілля та майже повне зникнення газу з енергетичної системи ЄС, а також глибокі зміни в галузях транспорту, продовольства, будівництва та управління відходами.
Терміновість цього питання різко зросла після того, як 2023 рік був оголошений найтеплішим роком від початку обліку в 1850 році.
Поки що ці рекомендації Єврокомісії до 2040 року є необов’язковими до виконання і мають на меті розпочати політичні дебати всередині ЄС.
За матеріалами:
Укрінформ
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