Єврокомісія погіршила прогноз щодо ВВП та інфляції через вторгнення росії в Україну — Finance.ua
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Єврокомісія погіршила прогноз щодо ВВП та інфляції через вторгнення росії в Україну

Вчора 18:21Світ
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Єврокомісія погіршила прогноз щодо ВВП та інфляції через вторгнення росії в УкраїнуЄврокомісія погіршила прогноз щодо ВВП та інфляції через вторгнення росії в Україну
Вторгнення росії в Україну і викликаний цим стрибок цін на енергоносії та сировину скоротять економічне зростання єврозони у 2022 і у 2023 роках. Європейська комісія прогнозує зростання інфляції до рекордного рівня.
Про це повідомляє Reuters.
Єврокомісія знизила свій прогноз зростання для 19 країн зони євро до 2,7% цього року з 4,0%, прогнозованих у лютому, незадовго до початку війни. Зростання сповільниться до 2,3% в наступному році, що також нижче 2,7%, що очікувалися раніше.
Цей прогноз є першою комплексною оцінкою економічних витрат війни росії проти України для 19 країн зони євро і 27 країн ЄС.
«Перспективи економіки ЄС до початку війни полягали в тривалому і стійкому зростанні. Але вторгнення росії в Україну поставило нові проблеми, якраз в той момент, коли Союз оговтався від економічних наслідків пандемії», — йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Інфляція, яку Європейський центральний банк хоче зберегти на рівні 2,0%, складе 6,1% в цьому році, прогнозує Єврокомісія, і знизиться до 2,7% в наступному році. Перед війною Єврокомісія очікувала, що ціни зростуть на 3,5% у 2022 році і на 1,7% у 2023 році.
«Надаючи подальший підвищувальний тиск на ціни на сировинні товари, викликаючи нові перебої з поставками і збільшуючи невизначеність, війна посилює раніше існуючі перешкоди для зростання, які, як очікувалося раніше, ослабнуть», — йдеться в повідомленні.
Проте, незважаючи на державні витрати на стримування зростання цін на енергоносії і підтримку мільйонів біженців з України, сукупний дефіцит державного бюджету ЄС повинен скоротитися у 2022 році до 3,6% ВВП з 4,7% у 2021 році, оскільки тимчасові заходи підтримки в умовах COVID-19 скасовуються. Єврокомісія заявила, що у 2023 році вона повинна впасти до 2,5%.
У єврозоні сукупний дефіцит скоротиться вдвічі до 3,7% в цьому році в порівнянні з 2021 роком і ще більше впаде до 2,5% в наступному році, в той час як сукупний державний борг єврозони впаде до 94,7% ВВП з 97,4% у 2021 році і ще більше зменшиться до 92,7% у 2023 році.
Крім того, незважаючи на більш повільне зростання, безробіття в єврозоні знизиться до 7,3% робочої сили в цьому році і до 7,0% у 2023 році з 7,7% у 2021 році.
За матеріалами: РБК-Україна
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