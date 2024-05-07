Євродепутати вимагають призупинити статус кандидата у ЄС для Грузії — Finance.ua

Євродепутати вимагають призупинити статус кандидата у ЄС для Грузії Сьогодні 20:34

Понад 30 євродепутатів написали листа главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю з вимогою призупинити статус кандидата для Грузії у зв’язку із законом про іноагентів.

Про це повідомляє Civil.ge.

«Триваюча недемократична поведінка грузинської влади, зокрема її агресивність у просуванні „російського“ закону про іноземних агентів, глушіння і застосування сили проти мирних демонстрантів, перейшла всі межі», — йдеться в листі.

При цьому наголошується, що така поведінка ще більше посилила напруженість і поляризацію в грузинській політиці та суспільстві. Це йде врозріз із тими 9 кроками, які грузинський уряд взяв на себе, коли країні було надано статус кандидата в члени ЄС, і ця поведінка не може більше ігноруватися Європейським союзом.

«Ми закликаємо вас зайняти тверду позицію і вжити наступних заходів, які стануть чітким сигналом для грузинської влади», — йдеться в листі.

Євродепутати наголосили, що поведінка грузинської влади та провідної партії «Грузинська мрія» суперечить зобов’язанням країни-кандидата в члени ЄС.

«Тому статус кандидата має бути призупинено без подальшого прогресу в процесі вступу до ЄС», — ідеться в документі.

Крім цього підписанти листа закликають:

переглянути фінансування ЄС державного бюджету Грузії та урядових програм;

негайно провести проміжну оцінку прогресу Грузії у виконанні дев’яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії.

Серед авторів листа Пятрас Ауштрявічюс (Литва), Віола фон Крамон-Таубадель (Німеччина), Гі Вергофстадт (Бельгія), Сандра Калнієте (Латвія) і ще 27 євродепутатів.

Передісторія

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» нещодавно почала обговорювати в парламенті законопроєкт про «іноземних агентів». Законопроєкт передбачає вплив влади на компанії, які отримують іноземне фінансування, що суперечить демократичним принципам.

Подібний законопроєкт уже було ухвалено в авторитарній державі росія.

1 травня парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт про іноземних агентів. Після цього в Тбілісі почалися масові протести, і сили безпеки спробували розігнати демонстрантів.

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