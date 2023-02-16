ЄС змусить банки розкривати інформацію щодо заморожених російських активів — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС змусить банки розкривати інформацію щодо заморожених російських активів — Bloomberg

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Єврокомісія пропонує посилити зобов’язання щодо звітності банками про заморожені активи росії, а також російських компаній та фізичних осіб.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на проект пропозиції Єврокомісії, посилення банківської звітності буде здійснюватися в рамках десятого пакету санкцій проти агресора.
Єврокомісія також пропонує посилити зобов’язання щодо звітності про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями і фізичними особами, які потрапили під санкції.

Штрафи

За ненадання необхідної інформації пропонують накладати штрафи до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб.

Довідка Finance.ua:

  • від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС ввів проти країни-агресора дев’ять пакетів санкцій;
  • Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти росії до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.
За матеріалами:
УНІАН
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