ЄС змусить банки розкривати інформацію щодо заморожених російських активів — Bloomberg — Finance.ua

ЄС змусить банки розкривати інформацію щодо заморожених російських активів — Bloomberg Сьогодні 12:23

Єврокомісія пропонує посилити зобов’язання щодо звітності банками про заморожені активи росії, а також російських компаній та фізичних осіб.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на проект пропозиції Єврокомісії, посилення банківської звітності буде здійснюватися в рамках десятого пакету санкцій проти агресора.

Єврокомісія також пропонує посилити зобов’язання щодо звітності про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями і фізичними особами, які потрапили під санкції.

Штрафи

За ненадання необхідної інформації пропонують накладати штрафи до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% від річного обороту для юридичних осіб.

Довідка Finance.ua:

від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС ввів проти країни-агресора дев’ять пакетів санкцій;

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти росії до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

УНІАН За матеріалами:

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