ЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярда — Finance.ua
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ЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярда

Вчора 21:34Казна та Політика
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ЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярдаЄС збільшить військово-фінансову допомогу Україні до €1 мільярда
Європейський Союз збільшить удвічі військово-фінансову підтримку Україні та доведе її до 1 млрд євро.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у понеділок перед засіданням ради міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі.
«Сьогодні ми приймаємо політичне рішення щодо подальшої військово-фінансової підтримки з боку ЄС для України: ми збільшуємо кошти на закупівлю техніки та озброєнь до 1 мільярда євро», — заявила Бербок. Тим самим ЄС хоче чітко підкреслити, що стоїть на боці України, сказала вона.
Крім того, за даними Бербок, будуть вжиті заходи з метою «закрити всі лазівки для обходу санкцій», щоби чітко дати зрозуміти деяким країнам, що можливостей для обходу обмежень не буде. «Всі, хто отримують вигоду від цієї війни, від цього режиму, вони та члени їхніх сімей будуть відповідно санкціоновані», — попередила Бербок.
За її словами, дії росії в Україні дедалі більш жорстокі, цілком свідомі бомбардування цивільної інфраструктури «рвуть серце». Ступінь вини російських загарбників будуть вирішувати суди, але для самої Бербок «абсолютно зрозуміло, що йдеться про воєнні злочини».
У такій ситуації тим більш важливим є те, щоб світова спільнота, яка вірить у міжнародний порядок, що базується на правилах, ізолювала цей режим, підкреслила міністр.
Раніше міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості Бундесверу щодо надання Україні озброєнь вичерпані, але є можливість замовлення українською стороною зброї безпосередньо у німецьких виробників.
У Берліні відмовились від оприлюднення деталей постачання зброї з міркувань безпеки.
Як повідомлялося, перший транш допомоги у 500 мільйонів євро для потреб ЗСУ Євросоюз виділив наприкінці лютого. Уперше в історії ЄС було задіяно європейський механізм з підтримки миру — European Peace Facility.
За матеріалами: Укрінформ
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