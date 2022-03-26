ЄС запровадить нові правила для обмеження впливу техногігантів — Finance.ua

ЄС запровадить нові правила для обмеження впливу техногігантів

ЄС запровадить нові правила для обмеження впливу техногігантів, www.radiosvoboda.org

Європейський союз погодив попередню угоду, спрямовану на посилення контролю за найбільшими IT-компаніями, зокрема Google та Apple.

Про це пише Associated Press

Переговорники від Європейського парламенту та Європейської ради досягли угоди щодо нової ініціативи, яка отримала назву Digital Markets Act, через кілька місяців обговорень.

Тепер попередню угоду мають схвалити ці два інститути ЄС.

Нові правила позбавлять IT-компанії можливості надавати своїм продуктам та послугам більш високий рейтинг порівняно з іншими виробниками та повторно використовувати дані, отримані з різних пристроїв.

Більш жорсткі обмеження також стосуються таргетованої реклами у месенджерах та соціальних мережах.

У рамках Digital Markets Act компаніями, на які поширюватимуться нові правила, вважаються фірми з річною виручкою в Європі на рівні щонайменше 7,5 млрд євро за минулі три роки. Їхня ринкова вартість оцінюється не менш ніж у 75 млрд євро, вони надають послуги як мінімум у трьох країнах ЄС, а кількість їх користувачів становить 45 млн, а також 10 тис. бізнес-клієнтів, зареєстрованих у Євросоюзі.

За порушення правил буде передбачено масштабний штраф: до 10% від річного прибутку компанії. Штраф за повторне порушення становитиме до 20% від глобального доходу, що може становити кілька мільярдів доларів.

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