ЄС заборонить страхування суден, що перевозять російську нафту - WSJ — Finance.ua

ЄС заборонить страхування суден, що перевозять російську нафту - WSJ

Вчора 11:14 — Енергетика

Євросоюз в рамках шостого пакету санкцій проти росії планує заборонити страхування танкерів, які перевозять російську нафту.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб та дипломатів ЄС.

Заборона страхування, яка почне діяти через шість місяців, є дуже серйозним ударом, кажуть трейдери та судновласники. Небагато компаній готові транспортувати нафту на незастрахованих танкерах.

Як пише WSJ, судновласники та трейдери використовують два основних види страхування, щоб захиститися від потенційних втрат через розлив нафти та інших небезпек.

Одним із видів є страхування корпусу та обладнання від фізичного пошкодження суден. Це страхування зазвичай купують на ринку Ллойда в Лондоні (міжнародний страховий ринок, члени якого діють як синдикати для страхування та розподілу ризиків різних підприємств, організацій та приватних осіб, — УНІАН).

Іншим видом страхування є захист і відшкодування, що охоплює відповідальність третіх осіб. Міжнародна група P&I із клубами-членами в Норвегії, Великій Британії, ЄС та інших країнах надає такий вид страхування приблизно для 95% світового танкерного флоту. Офіційні особи групи заявили, що припинять страхування суден із російською нафтою, якщо ЄС заборонить це.

Зазначається, що заборона страхування ускладнить для росії продаж нафти в Азію, і підвищує ймовірність того, що ціни на нафту залишаться високими або зростуть.

Російські чиновники вже прогнозували, що видобуток нафти цього року може скоротитися на 17% через санкції Заходу. Аналітики кажуть, що значна частина родовищ нафти, які росія зараз закриває, буде остаточно втрачена.

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