ЄС та Швейцарія розпочали переговори щодо поглиблення двосторонніх зв’язків — Finance.ua

ЄС та Швейцарія розпочали переговори щодо поглиблення двосторонніх зв’язків Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Європейський Союз та Швейцарія розпочали переговори щодо поглиблення двосторонніх відносин, спрямовані на забезпечення рівних умов для компаній, захист прав громадян ЄС, які працюють у Швейцарії, та сприяння участі Швейцарії у програмах та фінансових внесках ЄС.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амерд розпочали сьогодні, 18 березня, переговори щодо широкого пакета заходів для поглиблення та розширення відносин між ЄС та Швейцарією. Які вигоди від цієї співпраці отримають європейські та швейцарські громадяни й підприємці, розповіли у пресслужбі Єврокомісії, передає УНН.

За даними Єврокомісії переговори спрямовані на забезпечення рівних умов для конкуренції між компаніями ЄС і Швейцарії, які працюють на внутрішньому ринку ЄС, і гарантують захист прав громадян ЄС, які працюють у Швейцарії, включно з недискримінацією між громадянами різних держав-членів.

У Єврокомісії підтвердили спільне прагнення обох сторін завершити переговори цього року, а також додали, що зустріч переговорних груп має відбутись завтра.

Попередньо узгоджені наступні домовленості:

Інституційні положення, які мають бути включені до існуючих та майбутніх угод зі Швейцарією, пов’язаних із внутрішнім ринком ЄС, передбачаючи динамічне узгодження з законодавством ЄС, його однакове тлумачення та застосування, а також вирішення суперечок;

Положення про державну допомогу в кількох існуючих і майбутніх угодах зі Швейцарією щодо внутрішнього ринку;

Угода, що дозволяє Швейцарії брати участь у програмах ЄС, включаючи Horizon Europe;

Угода про регулярний і постійний фінансовий внесок Швейцарії в соціальну та економічну згуртованість ЄС як доповнення до її участі у внутрішньому ринку;

Відновлення переговорів щодо угод щодо електроенергії, харчової безпеки та охорони здоров’я, а також щодо участі Швейцарії в агентствах Європейського Союзу з космічної програми та залізниць.

Після початку переговорів Комісія відкриє можливість швейцарським організаціям подавати заявки на тендери Європейської дослідницької ради, які будуть оголошені у 2024 році. Швейцарські заявники розглядатимуться так, ніби Швейцарія є асоційованою країною, від прийнятності та відповідності до оцінки, аж до підготовки грантових угод.

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