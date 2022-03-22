ЄС не запроваджуватиме квоти на розподіл воєнних біженців з України — Finance.ua
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ЄС не запроваджуватиме квоти на розподіл воєнних біженців з України

Вчора 18:44Особисті фінанси
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ЄС не запроваджуватиме квоти на розподіл воєнних біженців з УкраїниЄС не запроваджуватиме квоти на розподіл воєнних біженців з України
Європейський Союз має бути солідарним у прийомі українських біженців, але обов’язкові квоти на їх розподіл країнами блоку не вводитимуться.
Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на портал ERR.
«Ми створили платформу солідарності. Єврокомісія зустрічається з урядами [країн-членів ЄС] двічі на тиждень і обговорює ситуацію. Таким чином, країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони зможуть прийняти. Інші країни-члени повідомляють, чого вони потребують», — сказала вона, відповідаючи на запитання щодо можливого застосування механізму розподілу біженців у ЄС.
«Це новий підхід до ситуації без обов’язкових квот. Ми маємо його розвивати. У понеділок пройде ще одна позачергова зустріч голів МВС [країн-членів ЄС], і я сподіваюся, що ми й надалі працюватимемо з цим підходом», — зазначила Йоханссон.
За її словами, зараз спостерігається безпрецедентна ситуація з боку країн-членів та громадян ЄС щодо українських військових біженців.
«У нас не було такої кризи з Другої світової війни. Тому, звичайно, це виклик. Але найкращий спосіб справлятися з такими викликами — це співпраця. Але нам також слід співпрацювати і з третіми країнами, які готові стати частиною рішення та прийняти українських біженців — Канадою, США та Великобританією», — сказала єврокомісар.

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Водночас, за її словами, з урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб в Україні, Євросоюзу потрібно бути готовим прийняти ще мільйони людей, які тікають від війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Європейська правда
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