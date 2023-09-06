ЄС може створити гнучкий список заборонених до імпорту українських агропродуктів — Finance.ua
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ЄС може створити гнучкий список заборонених до імпорту українських агропродуктів

Казна та Політика
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Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія хочуть, щоб список ЄС щодо заборони імпорту агропродукції з України був «гнучким», пише usm.media.
Як розповів міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш, ідея полягає в тому, що продукт може бути вилучено зі списку, якщо його імпорт є бажаним, або ж може бути додано новий продукт у разі надмірного імпорту.
«У нас є невелика проблема з Болгарією», — визнав Телуш і повідомив, що Болгарія хоче, щоб насіння соняшнику було вилучено зі списку, оскільки болгарські переробники потребують його імпорту з України. Замість цього вона хотіла б включити до списку сухе молоко.
Невідомо також, чи всі інші країни-сусіди України — у разі негативного рішення ЄК — також запровадять односторонні заборони, як це планує зробити Польща.
Міністр визнав, що тільки Угорщина «дуже рішуче заявляє, що запровадить таку заборону разом із Польщею», тоді як словаки «дуже серйозно думають про це».
Польський міністр повідомив, що переговори з цього питання ще тривають.
Нагадаємо, Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня обмеження експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, однак дозволила транзит цих товарів до зазначених країн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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