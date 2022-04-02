ЄС може лібералізувати вантажний транзит для українських перевізників — Finance.ua
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ЄС може лібералізувати вантажний транзит для українських перевізників

Вчора 21:40Казна та Політика
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Україна може стати однією з перших країн, з якою Євросоюз підпише Спеціальну транспортну угоду, що передбачатиме лібералізацію вантажного транзиту.
Про це повідомив в Facebook заступник міністр інфраструктури Мустафа Найем.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, його заступник та перший віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко провели зустріч з командою Хенріка Хололея, голови Генерального директорату Європейської комісії з мобільності та транспорту.
«Під час зустрічі ми нарешті почули, що Україна може стати однією з перших країн, з ким Євросоюз підпише Спеціальну транспортну угоду, яка, окрім іншого, передбачатиме лібералізацію вантажного транзиту. Як і у випадку з угодою про Спільний авіаційний простір України з ЄС, її матимуть ратифікувати усі держави-члени. Ми розуміємо, що для європейців це буде вагомим кроком нам на зустріч. Україна отримає можливість безперешкодно доставляти експортну продукцію на західні ринки», — написав Найем.
Він додав, що роботу над текстом угоди почнуть наступного тижня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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