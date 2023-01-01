ЄС буде продовжувати підтримувати Україну у 2023 році – Боррель — Finance.ua
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ЄС буде продовжувати підтримувати Україну у 2023 році – Боррель

Казна та Політика
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ЄС буде продовжувати підтримувати Україну у 2023 році – Боррель
ЄС буде продовжувати підтримувати Україну у 2023 році – Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Європейський Союз буде продовжувати рішуче підтримувати Україну у 2023 році.
«У 2022 році росія вирішила повністю відмовитися від базових прав людини та атакувати Україну та глобальну безпеку. Наприкінці року путін знову спробував приректи українців на темряву своїми нечуваними атаками. Ми рішуче продовжуватимемо стояти поряд з Україною, також у 2023 році», — наголосив він.
Боррель зазначив, що російські військові злочини не залишаться безкарними. Євросоюз продовжуватиме без припинення підтримувати Україну в її боротьбі з агресією рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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