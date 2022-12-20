ЄК випустить облігації на €80 млрд для фінансової підтримки України — Finance.ua

ЄК випустить облігації на €80 млрд для фінансової підтримки України Сьогодні 15:46 — Фондовий ринок

ЄК випустить облігації на €80 млрд для фінансової підтримки України

Європейська комісія оголосила про рішення випустити довгострокові облігації ЄС на суму до €80 млрд у першій половині 2023 року. Мета — фінансування відновлення економіки та підтримки України.

Про це повідомила прес-служба ЄК.

Цінні папери випустять у рамках єдиного підходу до фінансування, що передбачає випуск лише облігацій ЄС, а не окремо деномінованих для окремих програм, таких як тимчасова підтримка для зниження ризиків безробіття у надзвичайних ситуаціях (SURE) та макрофінансова допомога (MFA).

У першій половині наступного року фінансуватиметься програма відновлення NextGenerationEU та нова програма макрофінансової допомоги для України на €70 млрд та €10 млрд відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.