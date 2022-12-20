ЄК випустить облігації на €80 млрд для фінансової підтримки України — Finance.ua
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ЄК випустить облігації на €80 млрд для фінансової підтримки України

Фондовий ринок
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ЄК випустить облігації на €80 млрд для фінансової підтримки України
ЄК випустить облігації на €80 млрд для фінансової підтримки України
Європейська комісія оголосила про рішення випустити довгострокові облігації ЄС на суму до €80 млрд у першій половині 2023 року. Мета — фінансування відновлення економіки та підтримки України.
Про це повідомила прес-служба ЄК.
Цінні папери випустять у рамках єдиного підходу до фінансування, що передбачає випуск лише облігацій ЄС, а не окремо деномінованих для окремих програм, таких як тимчасова підтримка для зниження ризиків безробіття у надзвичайних ситуаціях (SURE) та макрофінансова допомога (MFA).
У першій половині наступного року фінансуватиметься програма відновлення NextGenerationEU та нова програма макрофінансової допомоги для України на €70 млрд та €10 млрд відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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