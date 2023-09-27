Єгипет шукає альтернативу зерну з рф: хочуть закупити пшеницю в Казахстані — Finance.ua

Єгипет шукає альтернативу зерну з рф: хочуть закупити пшеницю в Казахстані Сьогодні 06:45 — Аграрний ринок

Єгипет шукає альтернативу зерну з рф: хочуть закупити пшеницю в Казахстані

У Єгипті шукають дешеву альтернативу зерну з росії, яка постачає пшеницю в Єгипет з минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

Єгипет є найбільшим покупцем пшениці в усьому світі, який намагається зменшити свої витрати на імпорт, оскільки бореться з дефіцитом іноземної валюти, що змусило його відкласти платежі за пшеницю.

За даними Reuters, переговори щодо кредитної угоди для закупівель пшениці у Казахстану знаходяться на початковій стадії. Також ведуться переговори щодо ціни та кількості пшениці.

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Зокрема Головне управління по поставкам товарів (GASC) веде переговори про ціну, яка може бути нижчою за неофіційну мінімальну ціну, встановлену російським урядом, яка, як вважають, була встановлена на тендері на рівні 270 доларів США за метричну тонну.

В свою чергу Міністерство сільського господарства росії нещодавно завадило приватному продажу 480 000 тонн російської пшениці до Єгипту, мабуть, через те, що вона була продана нижче мінімальної ціни, повідомили трейдери Reuters.

Пшениця тепер постачатиметься з інших країн, таких як Франція та Болгарія, додали вони.

УНН За матеріалами:

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