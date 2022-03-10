ЄЦБ зберіг ставки без змін — Finance.ua

ЄЦБ зберіг ставки без змін

ЄЦБ зберіг ставки без змін

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками засідання у четвер очікувано зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку за депозитами — на рівні мінус 0,5%.

Ставку за маржинальними кредитами залишено на рівні 0,25%.

«Будь-яке коригування ключових процентних ставок відбудеться лише через деякий час після завершення радою управляючих викупу активів у рамках програми Asset Purchase Programme (APP) і буде поступовим», — йдеться у повідомленні ЄЦБ.

«Рада управляючих ЄЦБ має намір зберігати ставки на поточних рівнях доти, доки не буде впевнена, що інфляція досягне 2% задовго до закінчення горизонту прогнозування і стійко закріпиться на цьому рівні до кінця прогнозного періоду, а також не вважатиме досягнутий прогрес у базовій інфляції достатнім для того, щоб темпи зростання споживчих цін стабілізувалися на 2%-му рівні в середньостроковій перспективі», — наголошується в пресрелізі.

У попередніх заявах ЄЦБ говорилося, що він «має намір зберігати ставки на поточних рівнях або нижче».

ЄЦБ також повідомив у четвер, що завершить викуп активів у рамках екстреної програми Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) у березні 2022 року, як і планувалося.

При цьому реінвестиції надходжень від паперів, що погашаються, в рамках цієї програми триватиме як мінімум до кінця 2024 року.

Викуп активів у рамках APP скоригований: у квітні ЄЦБ викупить папери в рамках цієї програми на 40 млрд євро, у травні — на 30 млрд євро, у червні — на 20 млрд євро.

Раніше планувалося, що щомісячні обсяги викупу у другому кварталі становитимуть 40 млрд євро, у третьому — 30 млрд євро.

Коригування викупу активів у рамках APP у третьому кварталі залежатиме від статданих, зазначають у ЄЦБ.

«Якщо статдані підтвердять очікування, що середньостроковий прогноз інфляції не послабшає навіть після завершення чистого викупу активів, ЄЦБ закінчить покупки у третьому кварталі», — йдеться у заяві європейського Центробанку.

«Якщо ж інфляційний прогноз зміниться, і фінансові умови більше не відповідатимуть руху до 2% мети з інфляції, ми переглянемо графік викупу активів», — зазначають в ЄЦБ.

«Вторгнення росії на територію України стало переломним моментом для Європи. Рада керуючих ЄЦБ висловлює повну підтримку народу України, — йдеться у заяві ЄЦБ. — Ми забезпечуватимемо рівні умови щодо ліквідності та реалізовуватимемо санкції, введені Євросоюзом та урядами окремих країн Європи».

Рада керуючих європейського ЦБ також пообіцяла зробити «все необхідне для забезпечення цінової стабільності та захисту фінансової стабільності» у регіоні.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,1080 після засідання ЄЦБ порівняно з $1,1040 до початку засідання.

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