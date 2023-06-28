ЄЦБ закликав європейські банки прискорити вихід з рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄЦБ закликав європейські банки прискорити вихід з рф

Фондовий ринок
41
ЄЦБ закликав європейські банки прискорити вихід з рф
ЄЦБ закликав європейські банки прискорити вихід з рф
Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки країн ЄС, які все ще продовжують свою діяльність у росії, прискорити скорочення свого російського бізнесу або вихід з цього ринку.
Про це голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа заявив у листі до членів Європейського парламент, передає Bloomberg.
«Я неодноразово публічно висловлював занепокоєння щодо невтішно повільного прогресу банків у зниженні ризиків, пов’язаних із поточними операціями на російському ринку», — написав Енріа.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
За його словами, ЄЦБ «закликав ці банки прискорити свої стратегії скорочення та виходу, ухваливши чіткі дорожні карти», та регулярно звітувати про прогрес у цьому питанні перед своїми керівними органами та спостережним органом.
Він зауважив, що банки, які перебувають під наглядом ЄЦБ, скоротили свої кредитні портфелі в росії у 2022 році на 37% і цей процес прискорився наприкінці минулого року.
Читайте також
Енріа додав, що ЄЦБ «постійно оцінює, чи виправдані подальші наглядові дії» для окремих банків, у тому числі щодо їх достатності капіталу.
За оцінкою Bloomberg, у першому кварталі 2023 року банки ЄС зберігали в зоні ризику в росії капітал на суму 45 млрд євро. Це майже половина того обсягу, який був станом на кінець лютого 2022 року.
Місце для вашої реклами
Найбільше схильний до ризику австрійський Raiffeisen Bank International з понад 20 млрд євро. Керівництво банку прогнозує зміну коефіцієнта достатньої базового капіталу (CET1) на 230 базисних пунктів у випадку списання російських активів. Для порівняння, в італійської UniCredit цей показник зміниться на 40 базисних пунктів, а в угорської OTP Group — на 20.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.