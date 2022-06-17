ЄЦБ обмежить емісію цифрового євро — Finance.ua

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ЄЦБ обмежить емісію цифрового євро

Вчора 18:44Фінтех і Картки
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ЄЦБ обмежить емісію цифрового євроЄЦБ обмежить емісію цифрового євро
У разі запуску цифрового євро його емісія буде обмежена у €1,5 трлн.
Про це заявив член правління Європейського центрального банку (ЄЦБ) Фабіо Панетта.
За його словами, влада ЄС побоюється, що споживачі можуть перевести всі свої гроші в цифровий формат, фактично переміщуючи їх до ЦБ. Це позбавить комерційні банки коштів, необхідних для кредитування приватних осіб і підприємств.
Обмежена емісія цифрового євро допоможе уникнути негативних наслідків для фінансової системи та грошово-кредитної політики ЄС.
«Зараз у єврозоні проживає близько 340 млн осіб, це дозволить зберігати від 3000 до 4000 цифрових євро на душу населення», — йдеться у заяві Панетти.
Він додав, що проведені Європейською комісією у 2021 році консультації серед громадян не продемонстрували особливого «ентузіазму щодо цифрового євро». Частково це пояснюється «складністю» технології для пересічного користувача.
Втім, Панетта закликав не надавати цим висновкам надто великого значення, оскільки «консультація не була заснована на репрезентативній вибірці громадян».
До речі, на криптовалютній платформі CoinSmart можна купувати, продавати і дізнаватися про світ криптовалют, що постійно розвивається. Coinsmart — найпростіша у використанні платформа для торгівлі криптовалютою. А з промокодом GETCRYPTO можна отримати знижку у розмірі 20$ у BTC на перший депозит.
За матеріалами: Forklog
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