ЄЦБ назвав «небажаною» анонімність власників цифрового євро — Finance.ua

ЄЦБ назвав «небажаною» анонімність власників цифрового євро

Анонімність користувачів є бажаним варіантом дизайну цифрового євро.

Про це свідчить презентація ЄЦБ, повідомив менеджер із розвитку Unstoppable Finance Патрік Хансен.

У документі «Варіанти конфіденційності у цифровому євро» викладено можливі варіанти забезпечення приватності користувачів CBDC. Автори наголосили на необхідності оцінки цього питання «в контексті інших цілей політики Євросоюзу, зокрема, боротьби з відмиванням грошей та протидією фінансуванню тероризму».

Хансен зазначив, що базовий сценарій передбачає доступ посередників (банків) до даних про транзакції. Згідно з четвертим слайдом, ЄЦБ вважає небажаною анонімність користувачів цифрового євро.

Експерт зауважив, що наразі незрозуміло, «яку вигоду пропонує цифровий євро порівняно з існуючими цифровими платіжними засобами». Він закликав учасників спільноти залишити відгук щодо дизайну CBDC.

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