ЄЦБ назвав «небажаною» анонімність власників цифрового євро — Finance.ua
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ЄЦБ назвав «небажаною» анонімність власників цифрового євро

Вчора 23:36Технології&Авто
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Анонімність користувачів є бажаним варіантом дизайну цифрового євро.
Про це свідчить презентація ЄЦБ, повідомив менеджер із розвитку Unstoppable Finance Патрік Хансен.
У документі «Варіанти конфіденційності у цифровому євро» викладено можливі варіанти забезпечення приватності користувачів CBDC. Автори наголосили на необхідності оцінки цього питання «в контексті інших цілей політики Євросоюзу, зокрема, боротьби з відмиванням грошей та протидією фінансуванню тероризму».
ЄЦБ назвав «небажаною» анонімність власників цифрового євро
Хансен зазначив, що базовий сценарій передбачає доступ посередників (банків) до даних про транзакції. Згідно з четвертим слайдом, ЄЦБ вважає небажаною анонімність користувачів цифрового євро.
Експерт зауважив, що наразі незрозуміло, «яку вигоду пропонує цифровий євро порівняно з існуючими цифровими платіжними засобами». Він закликав учасників спільноти залишити відгук щодо дизайну CBDC.
За матеріалами: Forklog
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