ЄЦБ має намір продовжити посилення монетарної політики — Крістін Лагард Сьогодні 07:06 — Світ

ЄЦБ має намір продовжити посилення монетарної політики — Крістін Лагард

Зростання заробітних плат зараз тисне на інфляцію, яка вступає в другу стадію і, ймовірно, триватиме ще деякий час.

Про це заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард під час Форуму ЄЦБ з питань центрального банкінгу в Сінтрі.

«Як наслідок, ЄЦБ повинен повернути процентні ставки в достатньо обмежувальну зону, щоб зафіксувати посилення політики», — йдеться в повідомленні.

Малоймовірно, що найближчим часом центробанк зможе впевнено стверджувати, що пікові ставки вже досягнуті, додала Лагард.

У червні ЄЦБ підвищив процентні ставки ще на 25 б. п., довівши ставку за основними операціями рефінансування до 4% - найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року, а ставку за депозитними операціями — до 22-річного максимуму в 3,5%.

Крім того, Лагард заявила, що ЄЦБ має більше підстав для підвищення ставок і, імовірно, продовжить підвищувати їх у липні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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