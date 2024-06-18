ЄБРР планує збільшити фінансування для відновлення української енергосистеми — Finance.ua

ЄБРР планує збільшити фінансування для відновлення української енергосистеми Сьогодні 10:14

ЄБРР планує збільшити фінансування для відновлення української енергосистеми

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вивчає можливість збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичну нестачу електроенергії з наближенням третьої зими у час повномасштабної війни.

Про це пише Bloomberg.

«Російські атаки знищили 80% вугільних електростанцій та третину гідрогенерації, що змусило Україну запровадити масштабні відключення електроенергії для домогосподарств та підприємств», — нагадує агенттсво.

Цього місяця ЄБРР виділив 300 мільйонів євро на допомогу державним енергетичним компаніям у ремонті пошкоджених об’єктів та будівництві нових децентралізованих генеруючих потужностей. За словами президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо, який базується в Лондоні, фінансування ще може бути збільшено.

«Це свого роду початок, відправна точка, вона може бути вищою», — сказала Оділь Рено-Бассо. «Ми вивчаємо, як ми можемо надати підтримку та розвивати систему виробництва електроенергії», — додала вона.

При цьому приватні компанії також можуть претендувати на фінансування.

За її словами, ЄБРР продовжить надавати підтримку в розмірі 1,5−2 млрд євро на рік на інфраструктуру, енергетичну безпеку, відновлення та модернізацію.

Економічні ризики можуть бути посилені мобілізаційною кампанією, покликаною допомогти відбити вторгнення Кремля. Прагнення відправити більше солдатів на фронт має бути «чітко визначене», щоб захистити виробництво, заявили в ЄБРР.

«Підтримувати економіку дуже важливо, оскільки потрібно мати податкові надходження, електроенергію, громадський транспорт і персонал, здатний це робити. Все це потрібно збалансувати», — заявила Рено-Бассо.

Наразі перспективи фінансування України до кінця цього року є стабільними, оскільки закордонні партнери, ймовірно, виконають свої зобов’язання щодо підтримки країни, додала вона.

«Але 2025 рік, особливо зима, буде складним. Потрібно більше ясності щодо того, як покрити фінансовий дефіцит», — резюмувала Рено-Бассо.

Економічна Правда За матеріалами:

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