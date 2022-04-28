Японська єна впала до мінімуму з 2002 року по відношенню до долара — Finance.ua

Валюта дешевшає після рішення Банку Японії зберегти короткострокову відсоткову ставку на рівні −0,1% і продовжити щодня викуповувати японські держоблігації у фінансових установ, щоб зупинити зростання довгострокової прибутковості та підтримати економіку, яка все ще перебуває у процесі відновлення від наслідків COVID-19.
«Банк Японії не просто зберіг курс на пом’якшення грошово-кредитної політики, а й у певному сенсі посилив його, запропонувавши купити необмежену кількість облігацій. Цей крок справив на інвесторів сильне враження, вказавши, що політика регулятора йде у протилежному напрямку від інших великих центральних банків», — зазначив старший дослідник Gaitame.com Такуя Канда.