Японська єна впала до мінімуму з 2002 року по відношенню до долара — Finance.ua

Японська єна впала до мінімуму з 2002 року по відношенню до долара

Вчора 18:07 — Валюта

Японська єна впала до мінімуму з 2002 року по відношенню до долара, orchidglobalmarkets.org

Японська єна подешевшала до мінімуму за останні 20 років — на торгах у четвер її курс до американського долара вперше з 2002 року перевищив 130 єн за долар.

Про це повідомляє Kyodo

Валюта дешевшає після рішення Банку Японії зберегти короткострокову відсоткову ставку на рівні −0,1% і продовжити щодня викуповувати японські держоблігації у фінансових установ, щоб зупинити зростання довгострокової прибутковості та підтримати економіку, яка все ще перебуває у процесі відновлення від наслідків COVID-19.

«Банк Японії не просто зберіг курс на пом’якшення грошово-кредитної політики, а й у певному сенсі посилив його, запропонувавши купити необмежену кількість облігацій. Цей крок справив на інвесторів сильне враження, вказавши, що політика регулятора йде у протилежному напрямку від інших великих центральних банків», — зазначив старший дослідник Gaitame.com Такуя Канда.

На цьому тлі дохідність 10-річних японських облігацій знизилася на 2,5 базисного пункту до 0,215%, дохідність 30-річних бондів упала на 1,5 базисного пункту до 0,96%.

Розрив між прибутковістю 10-річних японських та американських облігацій збільшився до найбільшого за останні три роки, пише Bloomberg.

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