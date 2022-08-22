Японська SBI Holdings припинить майнінг криптовалют у рф — Finance.ua

Японська SBI Holdings припинить майнінг криптовалют у рф Вчора 01:27 — Фінтех і Картки

Японська SBI Holdings припинить майнінг криптовалют у рф

Найбільший онлайн-брокер Японії SBI Holdings заявив, що припинить операції з майнінгу криптовалют в росії.

Вторгнення росії в Україну створило невизначеність щодо перспектив майнінг-бізнесу в Сибіру, ​​а спад на глобальному ринку криптовалют зробив майнінг менш прибутковим, сказав представник компанії у відповідь на запитання Bloomberg News.

Раніше головний фінансовий директор компанії Хідеюкі Кацучі оголосив про намір SBI продати все обладнання для майнінгу в рф.

«Майнери кинулися до росії, частково для того, щоб скористатися перевагами недорогої електроенергії від природного газу та гідроелектростанцій... Але в квітні Міністерство фінансів США наклало санкції на швейцарську компанію з майнінгу криптовалют BitRiver, яка мала майнінгові установки в рф. Після цього дедалі більше представників індустрії, що працюють на території країни, почали побоюватися, що також можуть підпасти під дії санкції», — пише агентство.

За словами речника компанії, SBI Holdings призупинила майнінг у Сибіру незабаром після початку війни.

При цьому компанія поки не знає, скільки часу займе закриття криптовалютного бізнесу у рф, зазначив представник, додавши, що SBI збереже свій банківський підрозділ у росії — SBI Bank LLC.

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