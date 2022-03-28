Японія завадить обходу росією санкцій за допомогою криптовалют — Finance.ua

Японія завадить обходу росією санкцій за допомогою криптовалют

Вчора 15:14

У Японії переглянуть закон про іноземну валюту — це має завадити росії ухилятися від західних фінансових санкцій через криптовалютні активи, повідомляє Reuters.

Уряд представить на найближчій сесії парламенту переглянутий закон про іноземну валюту та зовнішню торгівлю, щоб посилити захист від потенційного порушення росією санкцій через цифрові активи, заявив на прес-конференції генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда також закликав внести поправки до закону та наголосив на необхідності скоординованих дій із західними союзниками після участі в саміті G7 минулого тижня у Брюсселі.

Перегляд "імовірно дозволить уряду застосовувати закон до бірж криптоактивів, і зобов’язати їх ретельно перевіряти, чи їхні клієнти не є об’єктами російських санкцій, — вважає старший економіст Mizuho Research and Technologies Сайсуке Сакаї.

Після вторгнення в Україну японський уряд заморозив активи понад 100 російських чиновників, олігархів, банків та інших установ, а також заборонив експорт високих технологій та позбавив Росію режиму найбільшого сприяння у торгівлі.

У березні 2022 року фінансовий регулятор Японії вже вимагав, щоб близько 30 криптовалютних бірж у країні не здійснювали операції з активами, на які накладено санкції.

Перед цим три найбільші банки Японії припинили грошові перекази та доларові операції з російським Сбербанком, що може змусити японські компанії, що ведуть бізнес у росії, шукати альтернативні способи здійснення платежів.

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