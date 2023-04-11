Японія розглядає можливість впровадження ШІ від OpenAI в роботу держслужбовців — Finance.ua

Японія розглядає можливість впровадження ШІ від OpenAI в роботу держслужбовців Вчора 03:12 — Технології&Авто

Японія розглядає можливість впровадження ШІ від OpenAI в роботу держслужбовців

Японія оцінює перспективи впровадження технології штучного інтелекту на урядовому рівні.

Про це стало відомо перед зустріччю прем’єр-міністра Фуміо Кішіди із гендиректором компанії OpenAI Семом Альтманом, пише Reuters.

Для офіційного впровадження розробники мають вирішити питання конфіденційності даних та безпеки, зазначив генсекретар Кабінету міністрів країни Хірокадзу Мацуно.

За його словами, уряд оцінює можливість використання ШІ для зменшення робочого навантаження на держслужбовців.

Альтман під час зустрічі з прем’єром заявив, що його компанія «збирається відкрити офіс» в Японії.

Наявність локального офісу дозволить зробити мовні моделі кращими для японської мови та культури, сказав Альтман.

Під час зустрічі Альтман і Кішіди також обговорили «переваги технології штучного інтелекту та пом’якшення недоліків».

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