Японія інвестує $30 мільярдів у розвиток Африки — Finance.ua
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Японія інвестує $30 мільярдів у розвиток Африки

Світ
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Японія інвестує $30 мільярдів у розвиток Африки
Японія інвестує $30 мільярдів у розвиток Африки
На Токійській міжнародній конференції з розвитку Африки прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда пообіцяв протягом трьох років виділити для країн континенту 30 мільярдів доларів.
Про це повідомляє DW.
Кішіда, який не зміг відвідати конференцію особисто через позитивний тест на коронавірус, пообіцяв допомогти країнам Африки подолати дефіцит зерна, спричинений війною в Україні, що є одним з основних світових експортерів пшениці.
Зазначені кошти виділятимуть окремими траншами на розвиток різних галузей у тісній координації з Африканським банком розвитку.
Як уточнює NHK, 30 млрд доларів протягом наступних трьох років для підтримки економічного зростання в Африці інвестують державний та приватний сектори Японії.
Обіцянка Кішіди пролунала на тлі зміцнення авторитету Китаю на Африканському континенті за допомогою ініціативи «Один пояс, один шлях», зауважує AFP. Водночас експерти висловлюють занепокоєння з приводу довгострокових запозичень деяких африканських країн у Пекіна.
Токійська конференція цьогоріч зібрала близько п’яти тисяч учасників. Серед них представники 48 африканських країн, у тому числі глави держав і урядів.
Вперше Токійська конференція з розвитку Африки відбулась у 1993 році, нагадує агентство. Наразі її організовують у партнерстві з ООН, Африканським Союзом і Світовим банком. За роки роботи цього формату реалізували 26 проєктів розвитку в 20 країнах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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