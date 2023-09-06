Японія і Туреччина домовилися співпрацювати у відбудові України — Finance.ua

Японія і Туреччина домовилися співпрацювати у відбудові України Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Японія і Туреччина домовилися поглиблювати економічні зв’язки та співпрацювати для підтримки зусиль України в повоєнній відбудові.

Про це повідомляє NHK.

У спільній заяві міністрів торгівлі двох країн Нісімури Ясутосі та Омера Болата, підписаній у Стамбулі, вони пообіцяли тісно взаємодіяти в наданні Україні допомоги з відновлення зруйнованої війною інфраструктури.

В ході переговорів сторони констатували загалом високий рівень розвитку японсько-турецьких відносин та погодилися координувати зусилля з розширення співпраці в третіх країнах.

У повідомленні йдеться, що Нісімура також висловив сподівання на співпрацю з Туреччиною в питаннях зміни клімату та пояснив позицію Японії стосовно скидання в океан очищеної радіоактивної води з АЕС у Фукусімі, яка отримала розуміння турецької сторони.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні компанії, громадські організації, які прагнуть долучитися до відновлення України, можуть отримати підтримку від Нідерландів за програмою Ukraine Partnership Facility (UPF).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.