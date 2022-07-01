Японія допоможе Україні побудувати тимчасові зерносховища — Finance.ua

Японія допоможе Україні побудувати тимчасові зерносховища Вчора 21:30

Японія підтримає Україну у розширенні потужностей зі зберігання зерна у зв’язку з наближенням сезону збирання врожаю, пише usm.media

Передбачається, що тимчасові зерносховища облаштують біля західних кордонів України із сусідніми країнами. Про це розповів прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише НВ із посиланням на Japan Today.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що на західному кордоні України необхідно встановити комплекси, які спростять логістичні рішення щодо перевалки зерна.

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