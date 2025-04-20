Який застосунок став найпопулярнішим у березні — Finance.ua

Який застосунок став найпопулярнішим у березні 20.04.2025, 00:25 — Технології&Авто

Який застосунок став найпопулярнішим у березні

У березні ChatGPT став найбільш завантажуваним застосунком у світі, обійшовши Instagram та TikTok, які традиційно займали перші місця у глобальному рейтингу.

Про це повідомляє компанія Appfigures, що займається аналітикою додатків, передає TechCrunch.

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За даними компанії, кількість завантажень ChatGPT зросла на 28% порівняно з лютим, досягнувши 46 мільйонів нових установок.

Це стало найбільшим місячним показником для ChatGPT за всю історію.

Що вплинуло на популярність ChatGPT

Одним із факторів популярності стали оновлення функцій додатка, зокрема покращення генерації зображень, що дозволило користувачам створювати меми та ілюстрації у стилі Studio Ghibli.

Крім того, OpenAI оновила голосову функцію ChatGPT та зняла деякі обмеження щодо модерації контенту.

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Популярність додатка також зросла завдяки його впізнаваності: ChatGPT став асоціюватися з поняттям штучного інтелекту, подібно до того, як Google асоціювався з пошуком у 2000-х роках.

Також у березні до п’ятірки лідерів завантажень увійшли соціальні застосунки Facebook і WhatsApp, а інші, такі як Temu, CapCut, Telegram, Snapchat і Threads, — до десятки.

Загалом у березні ТОП-10 додатків було завантажено 339 мільйонів разів, що більше, ніж у лютому (299 мільйонів).

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