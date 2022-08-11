Яким буде урожай-2022: прогноз — Finance.ua
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Яким буде урожай-2022: прогноз

Аграрний ринок
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Яким буде урожай-2022: прогноз
Яким буде урожай-2022: прогноз
Уряд очікує збір урожаю на рівні 65-67 млн т, що на 32% менше за середній обсяг урожаю за останні 3 роки (96 млн т). Зокрема, кукурудзи 26,4 млн т (на 20% нижче за очікування ринку до початку війни), сої — 2,3 млн т (-30%), пшениці — 16-18 млн т (-45-50%), соняшнику — 9,2 млн т (-47%).
Причина таких песимістичних прогнозів не лише у неспроможності аграріїв використати великі площі с/г угідь під посівну (через обстріли, окупацію або мінування). Але й через відсутність обігових коштів.
По-перше, на фоні шаленого ажіотажу по експорту зернових сухопутним транспортом, аграрії зіткнулися з проблемою високих тарифів на транспортування (через дефіцит фур та вагонів Укрзалізниці), а також низькими цінами на українську пшеницю (імпортери закладали в ціну ризики доставки вантажу). В період квітня-липня аграрії продавали зернові нижче собівартості.
Яким буде урожай-2022: прогноз
По-друге, через порти в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та містах Бердянськ та Маріуполь проходило близько 90% портового товарообороту України у 2021 році (в т.ч. 90% агроекспорту). На сьогодні за підтримки ООН та Туреччини розблоковано морські порти в Одеській області, що дозволить поступово нарощувати експортні потужності України.

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За оцінками KSE Агроцентру, протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т. Виручка від експорту розподілиться наступним чином: кукурудза — 5,8 млрд дол., соняшникова олія — 3,2 млрд дол., пшениця — 2,6 млрд дол., насіння ріпаку — 1,6 млрд. дол., ячмінь — 600 млн дол., соєві боби та продукти переробки — 750 млн. дол. Таким чинном, сукупна виручка аграріїв може скласти близько 14,7 млрд дол.
Після деокуповації та розмінування частини територій розширення посівних площ дозволить наростити обсяги врожаю до 80-90 млн т на рік у 2024/26 рр.
За матеріалами:
Finance.ua
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