Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України — Finance.ua

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Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України

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Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України
Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України
Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,00 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу покращилися.
Про це свідчить звіт «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за III квартал 2023 року.
При цьому II кварталі 2023 року бізнес очікував на курс 40,43 грн/долар, I кварталі - 42,18 грн/долар, у IV кварталі 2022 року — 42,59 грн/долар.
Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України
Зросла частка респондентів, які очікують, що в наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 40,00 грн/долар, — 56,5% (у ІІ кварталі 2023 року — 44,3%).
Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України
Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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