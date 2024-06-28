Яку криптовалюту купити у 2024, щоб отримати мінімум 100% прибутку? — Finance.ua

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Яку криптовалюту купити у 2024, щоб отримати мінімум 100% прибутку?

Індустрія цифрових валют нині переживає цікаві часи. По-перше, TradingView повідомив про бічний рух Біткоїна (BTC), який досяг позначки в $65 тис. По-друге, стало відомо про перемогу Ethereum над SEC. Це може прискорити відкриття спотових фондів для другої за величиною монети на ринку. Актив уже відреагував на новину невеликим зростанням до рівня в $3,5 тис.

Однак є й інші вигідні криптовалюти у 2024 році. У них інвестори активно вкладають гроші, оскільки їхній темп розвитку вищий, ніж у флагманських монет. Наприклад, за останні 7 днів токен Hoppy виріс на 187%. На які ще коїни слід звернути увагу? Розповідаємо в цій статті.

Яку криптовалюту купити у 2024, щоб заробити: ТОП-9 монет

99Bitcoins ─ онлайн-платформа з експертними статтями про криптоіндустрію, у якої з’явився власний токен;

PlayDoge ─ ігровий проєкт, створений у стилі класичних ретро-ігор Тамагочі ─ зібрав на пресейлі $5 млн;

Sealana ─ мемний актив, який розробляли на базі Solana ─ мережі, здатної проводити до 50 тис. транзакцій;

Base Dawgz ─ токен із функцією мультичейна, один із найуспішніших проєктів мережі Base, що зібрав інвестиції на суму $2 млн;

Wiener AI ─ чатбот для ефективної торгівлі на ринку, який не потребує додаткової плати за свої функції;

SpongeV2 ─ нова версія раніше успішного мем-коіна ─ тепер з P2E-грою і вигідним стейкінгом;

Solana ─ токен однойменної стійкої мережі, де випускаються перспективні мемні монети;

Notcoin ─ безплатна Telegram-гра з механізмом Tap-to-Earn і понад 30 млн користувачів;

Dogeverse ─ актив, який об’єднує 6 найсильніших і найперспективніших блокчейнів.

99Bitcoins

99Bitcoins ─ широко відомий в індустрії проєкт. Це онлайн-платформа, яка вже понад 10 років надає актуальні та корисні статті про світ криптовалют. У березні 2024 року у майданчика змінилося керівництво, після чого було запущено процес його токенізації. Так з’явилася монета $99BTC ─ її вартість наразі становить $0,111. При цьому загальна сума інвестицій перевищила позначку в $2,2 млн.

Насамперед під час роботи над проєктом команда впровадила механізм Learn-to-Earn (L2E). Він створений спеціально, щоб користувачі могли отримувати токени як нагороду за проходження навчальних модулів. У них міститься корисна інформація про роботу блокчейну, криптогаманців, торгових майданчиків формату DEX і CEX.

За понад 10 років роботи кількість учасників у спільноті проєкту зросла до 709 тис., а підписників ─ до 2,845,886. Ще до токенізації на таку популярність платформи вплинула її комплексність. Тут можна знайти до 79 годин різних лекцій про цифрові валюти.

Наразі токен працює у форматі ERC-20, проте пізніше буде переведений на BRC-20. Він необхідний для ефективного створення децентралізованих застосунків у мережі Bitcoin. Плюс, стандарт дає нові можливості для розробників ─ наприклад, випуск NFT і монет.

Чому 99Bitcoins входить до списку «Перспективні криптовалюти 2024»? Тому що він пропонує доступ до торгових сигналів і стратегій, завдяки яким навіть новачки отримують переваги на ринку.

У 99Bitcoins передбачено 14 стадій пресейлу, у фіналі якого вартість монети підніметься до $0,113.

Плюси:

дає доступ до еірдропу, під час якого розігруються BTC на суму $99,999;

потенційне зростання залежить від попиту на Біткоїн

APY у стейкінгу ─ 798% для всіх ранніх інвесторів.

PlayDoge

Яку криптовалюту купити у 2024 році, щоб заробити? Багато експертів звертають увагу на монети з реальною корисністю. Наприклад, PlayDoge ($PLAY) ─ ігровий проєкт, головними героями якого є віртуальні вихованці. Його суть досить проста: щоб отримати монети $PLAY, потрібно доглядати за піксельними собачками.

Уся робота екосистеми зосереджена навколо токена $PLAY. Його можна придбати під час попереднього продажу за $0,512. З моменту запуску монети минуло менш як місяць, а розробники вже зібрали $5 млн на пресейлі.

Геймплей проєкту практично не відрізняється від аналогічних ретро-симуляторів, які були популярні в 90-ті. Тільки тепер віртуального улюбленця можна поселити просто у своєму смартфоні. Його потрібно купати, годувати, укладати спати й не забувати розважати.

Крім ігрової складової стартап пропонує ще й пасивний спосіб отримання доходу. Йдеться про механізм стейкінгу: щоб отримати бонусні активи, інвесторам достатньо заблокувати куплені $PLAY. За це протягом 3 років їм нараховуватиметься винагорода, а її приблизний розмір складе 147% на рік.

PlayDoge перебуває на 11 стадії пресейлу з 40, а перед лістингами подорожчає до $0,539.

Плюсb:

захопливий геймплей;

APY у 147% для всіх ранніх інвесторів;

заробіток на основі моделі P2E.

Sealana

Яку криптовалюту купити сьогодні, щоб отримати вигоду? Деякі фахівці пропонують розглянути Sealana. Її передпродаж почався в перших числах травня, а інвестиції вже перевищили $4 млн. Аналітики переконані, що, як і інші проєкти на базі Solana, цій монеті вдасться показати 100-кратне зростання. Наразі $SEAL можна купити за $0,022 за допомогою ETH, USDT або банківської картки.

По суті, у Sealana немає реальної корисності. Однак вона належить до мережі, що стрімко розвивається, і підтримує механізм мультичейну. Токен доступний у мережах Ethereum, Solana і BNB Chain.

Плюс, вона має підвищений попит завдяки приналежності блокчейну Solana. Минулі проєкти цієї мережі ─ Slothana, DogWifHat і Smog ─ теж принесли відчутний дохід власникам.

Плюси:

низька і фіксована вартість;

є частиною масштабованої мережі;

висока швидкість переказів ─ 50,000/сек.

Base Dawgz

Яка криптовалюта у 2024 році принесе прибуток? Аналітики припускають, що такою монетою може стати Base Dawgz ─ мемкоїн на базі Base, який зібрав на пресейлі $2 млн при вартості в $0,5 534.

Це інноваційний і комплексний проєкт, який поєднує в собі відразу кілька перспективних категорій.

По-перше, це система ейрдропу. Вона заснована на принципі активності учасників спільноти. Підключаючи свої акаунти X/Twitter і поширюючи меми про монету, вони зможуть заробляти ще більше токенів.

По-друге, можливість працювати відразу в декількох провідних блокчейнах ─ Ethereum, Solana, BNB Chain і Avalanche. Така різноманітність здатна розширити сферу потенційного застосування монети, а також підвищити рівень її прийняття. До слова, подібна сумісність стала можлива завдяки технологіям Wormhole і Portal Bridge.

Згідно з токеномікою, незабаром планується запуск стейкінг-механізму. На нього буде виділено 20% від 8,4 млн монет. Щоб не пропустити цю подію, рекомендуємо підписатися на розробників у X/Twitter і Telegram.

Плюси:

здатний інтегруватися з іншими проєктами завдяки технології мультичейну;

успішно пройшов аудиторську перевірку Solid Proof;

винагорода залежить від активності інвесторів.

Wiener AI

Яку криптовалюту купити у 2024, щоб отримати не тільки дохід, а й перевагу на ринку? Відповідь ─ Wiener AI. Ця монета підтримує тренд із використанням ШІ й принесла розробникам понад $6 млн за 27 етапів пресейлу. Зараз один токен $WAI продається за $0,722.

Купівля монети відкриває інвесторам доступ до механізму стейкінгу і чатботу для вигідної криптоторгівлі. Перший пропонує APY у 189% протягом 2 років. Другий же здатний стати незамінним помічником у трейдингу. Чатбот вміє оцінювати ринок і підказувати вигідні варіанти для покупки. Він не вимагає додаткової плати за свої функції й має зрозумілий інтерфейс.

Придбати мемкоїн можна через віджет на сайті за $0,72 з такими гаманцями, як MetaMask, Coinbase і Best Wallet. Перед лістингами актив подорожчає до $0,733 за штуку.

Плюси:

вигідні умови для учасників пресейлу;

об’єднання мемтокенів і ШІ;

стабільні виплати протягом 2 років.

SpongeV2

Восени минулого року мемкоїн Sponge виріс у 100 разів і домігся ринкової капіталізації в $100 млн. Це при тому, що у монети не було реальної корисності. Зараз актив ─ SpongeV2 ─ обзавівся власною грою у форматі P2E. Тому експерти чекають від нього ще більш вражаючих результатів.

Купити токен можна за $0,110 і відправити в стейкінг, щоб отримати APY у 55%. Аналітики припускають, що в майбутньому цінність монети здатна піднятися на 441%.

У стартапу немає попереднього продажу в стандартному розумінні. Замість цього розробники запропонували обміняти V1 на вдосконалену версію. Це означає, що в обігу опиниться більше токенів. Активи, що залишилися, будуть спрямовані на стейкінг і ліквідність.

Плюси:

здійснено перехід на мережу Polygon;

можливе подорожчання приблизно на 400%;

надійний спосіб заробітку в довгостроковій перспективі.

Solana

Solana ─ монета, чия мережа зараз перебуває на підйомі. Вона приваблює інвесторів своєю надійністю і стійкістю, а також успішними мемкоїнами, які стабільно з’являються (Smog, DogWifHat, Slothana тощо).

Цей блокчейн здатен обробляти приблизно 50 000 транзакцій на секунду. Порівняємо: Bitcoin може проводити 5−7 переказів за той самий час, а Ethereum ─ 15.

Водночас його актив посідає 5-те місце в ТОПі криптовалют за ринковою капіталізацією ($2,1 млрд). CoinMarketCap повідомляє, що зараз актив можна купити за $137.

Попри невелику корекцію, яку зараз переживає $SOL, її зростання за рік склало 762%. Це означає, що в межах літнього булрану монета здатна знову піднятися в ціні.

Плюси:

високий рівень продуктивності;

мінімальна комісія може досягати $0,30;

дає змогу працювати з DeFi-застосунками.

Notcoin

Notcoin ─ перший ігровий проєкт у месенджері Telegram на базі клікер-технології. Суть його проста: потрібно натискати кнопку на екрані й отримувати за це цифрові активи.

Цієї весни монета з’явилася на провідних біржах ─ Binance, OKX і Bybit. Її ціна піднялася за місяць майже на 200% ─ до $0,1 554. Кількість активних гравців з початку року подолала позначку в 35 мільйонів.

Також відомо, що NOT ─ це перший актив у мережі TON, який потрапив у такі великі лістинги. Монета буде поступово розвиватися разом із месенджером, оскільки тепер є його невіддільною частиною. 20 червня 2024 року з’явилися перші новини про те, що розробники хочуть переглянути ігрову модель. Їхня мета ─ зробити її більш стійкою та ефективною, здатною зростати в довгостроковій перспективі.

Плюси:

застосунок усередині Telegram;

сильне ігрове ком’юніті;

транзакції займають менше ніж 5 секунд.

Dogeverse

Dogeverse ─ мемний проєкт, що працює одночасно в 6 блокчейнах. Його можна придбати в Avalanche, Base, Solana, Ethereum, BNB Chain і Polygon. Передпродаж цього токена вже добіг кінця.

Загалом розробники створили 200 млрд монет. З них 30 млрд були розпродані на пресейлі. Активи, що залишилися, підуть на винагороду за стейкінг (20 млрд), ліквідність (20 млрд), маркетинг (50 млрд), лістинги (10 млрд). Плюс, коштом 20 млрд токенів будуть поповнюватися фонди екосистеми. Ще 50 млрд коїнів відправлять у фонд проєкту.

Поки проєкт не з’явився на торговельних майданчиках, в інвесторів є час вигідно купити монети й заблокувати їх.

Плюси:

дає змогу перемикатися між провідними мережами;

заробіток на стейкінгу та APY у 46%;

перспектива 100-кратного зростання після лістингів.

На що варто звернути увагу під час купівлі криптовалюти у 2024?

Ми дізналися, які криптовалюти купити зараз, щоб не втратити вигоду. Однак на що варто орієнтуватися, щоб ефективно урізноманітнити свій портфель?

По-перше, слід врахувати, що зараз великий попит мають мемкоїни. CoinMarketCap показує, що ринкова капіталізація в цьому сегменті становить $48,3 млрд. Водночас деякі токени показують серйозне зростання протягом останнього тижня. Наприклад, BEFE подорожчав на 160%, а Hoppy ─ на 110%. Ще один актив ─ SPX6900 ─ продемонстрував приріст у 44,5% за цей самий час.

Тренди відіграють велику роль в індустрії. Вони підказують, які токени можуть «вистрілити» в той чи інший момент.

По-друге, необхідно враховувати, на мережах якого рівня побудовані блокчейни обраних монет. Наприклад, мережа L-1 забезпечує безпеку, децентралізацію і масштабованість. Її застосовують усередині системи Solana, Ethereum, Avalanche і TON. Це означає, що всі транзакції будуть записуватися в основних мережах. Плюс, ці ланцюги мають високу пропускну здатність, за яку не вимагають високих плат.

По-третє, великий попит на сьогодні мають проєкти з підтримкою штучного інтелекту. За допомогою цієї технології вдається автоматизувати багато процесів і рішень. У деяких випадках розробляються цілі чатботи, які за заздалегідь заданими параметрами займаються підбором і купівлею токенів. Один із яскравих прикладів ─ Wiener AI, який ми детально розглянули в цій статті. Загалом ця ніша теж переживає підйом ─ CryptoBank показав, що обсяг торгів у ній зріс на 17% за добу.

Популярними є і проєкти стандарту BRC-20 (як згаданий 99Bitcoins). Цей формат дозволяє додавати в мережу Bitcoin нові функції ─ створення NFT, dApps і окремих активів. Однак слід зазначити, що в нього є кілька недоліків: високі комісії та сильне навантаження на саму екосистему.

Багато інвесторів охоче купують монети з підтримкою моделі Play-to-Earn. Ігрові механіки підвищують корисність активів, а також дають змогу значно збільшити рівень доходу. Такі проєкти не обмежуються виключно роздачею монет. Вони ще пропонують NFT і внутрішньоігрові предмети як нагороду.

Висновок

Вибір підходящої криптовалюти залежить не тільки від трендів, а й особистих уподобань інвесторів. Однак під час підбору перспективного активу все ж слід звертати увагу на рекомендації експертів.

Вони радять вкладати кошти в проєкти на передпродажу. Це дасть змогу не тільки заощадити на самих монетах, а й отримати бонуси у вигляді нагород за стейкінг і високого APY. Після лістингів активи можуть 10- або 100-кратно зрости в ціні, а трейдер тоді отримає прибуток.

Однак не варто нехтувати й інвестиціями в добре відомі, великі монети. Такі активи хоч і не покажуть стрімкого зростання на короткій дистанції, зате вони мають високі шанси на тривале поступове подорожчання.

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