Яку допомогу на дитину можуть отримати одинокі матері чи батьки — Finance.ua
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Яку допомогу на дитину можуть отримати одинокі матері чи батьки

Особисті фінанси
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Яку допомогу на дитину можуть отримати одинокі матері чи батьки
Яку допомогу на дитину можуть отримати одинокі матері чи батьки
На виплати від держави мають право матері (чи батьки), які не перебувають у шлюбі та самостійно виховують дітей.
Finance.ua розібралися у статті, хто і яку допомогу може отримати у 2024 році.
Право на допомогу надається у таких випадках:
  • якщо в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
  • у разі смерті одного з батьків, якщо одинока матір (чи батько) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.
Допомога надається, поки дитині не виповниться 18 років (або 23 роки, якщо дитина навчається за денною формою у закладі середньої, професійної чи вищої освіти).

Розміри допомоги

Це різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
При цьому прожитковий мінімум залежить від віку дитини і у 2024 році становить:
  • 2 563 гривень — якщо дитині до 6 років;
  • 3 196 гривень — до 18 років;
  • 3 028 гривень — від 18 до 23 років (які навчаються).
У разі, якщо подружжя розлучилося, той з батьків, хто залишився з дитиною, має право отримувати аліменти від іншого.
Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, держава може надати тимчасову допомогу. Її максимальні розміри становлять:
  • 2 563 грн — на дітей віком до 6 років;
  • 3 196 грн — на дітей віком від 6 до 18 років.
Водночас встановлені гарантовані розміри виплат:
  • 1 281,50 грн — на дітей віком до 6 років;
  • 1 598 грн — на дітей віком від 6 до 18 років.
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Довідка Finance.ua:

  • За даними Опендата бот в 2023 році в Україні на 32% менше дітей, ніж зазвичай. Понад 180 тисяч дітей народилось в Україні у 2023 році за даними Міністерства юстиції. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Найбільше маленьких українців народилося в Києві, а найменше — на Херсонщині.
  • Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалось на 6−7% менше дітей.
  • У перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась — аж на 25%, до 206 тисяч дітей. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько півмільйона дітей на рік.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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