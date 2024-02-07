Яку допомогу на дитину можуть отримати одинокі матері чи батьки — Finance.ua

Яку допомогу на дитину можуть отримати одинокі матері чи батьки Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Яку допомогу на дитину можуть отримати одинокі матері чи батьки

На виплати від держави мають право матері (чи батьки), які не перебувають у шлюбі та самостійно виховують дітей.

Finance.ua розібралися у статті , хто і яку допомогу може отримати у 2024 році.

Право на допомогу надається у таких випадках:

якщо в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

у разі смерті одного з батьків, якщо одинока матір (чи батько) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

Допомога надається, поки дитині не виповниться 18 років (або 23 роки, якщо дитина навчається за денною формою у закладі середньої, професійної чи вищої освіти).

Розміри допомоги

Це різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

При цьому прожитковий мінімум залежить від віку дитини і у 2024 році становить:

2 563 гривень — якщо дитині до 6 років;

3 196 гривень — до 18 років;

3 028 гривень — від 18 до 23 років (які навчаються).

У разі, якщо подружжя розлучилося, той з батьків, хто залишився з дитиною, має право отримувати аліменти від іншого.

Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, держава може надати тимчасову допомогу. Її максимальні розміри становлять:

2 563 грн — на дітей віком до 6 років;

3 196 грн — на дітей віком від 6 до 18 років.

Водночас встановлені гарантовані розміри виплат:

1 281,50 грн — на дітей віком до 6 років;

1 598 грн — на дітей віком від 6 до 18 років.

Довідка Finance.ua:

За даними Опендата бот в 2023 році в Україні на 32% менше дітей, ніж зазвичай. Понад 180 тисяч дітей народилось в Україні у 2023 році за даними Міністерства юстиції. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Найбільше маленьких українців народилося в Києві, а найменше — на Херсонщині.

Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалось на 6−7% менше дітей.

У перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась — аж на 25%, до 206 тисяч дітей. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько півмільйона дітей на рік.

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