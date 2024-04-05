Якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ, рф вже не зможе їх відновити, — експерт
Подальші атаки Сил Оборони України на російські нафтопереробні заводи можуть привести до того, що росія не зможе їх відновити, а на внутрішньому ринку рф виникне дефіцит. Про це в етері проєкту «Тема з Мосейчук» заявив директор Центру досліджень національної стійкості Олег Бєлоколос.
«Це абсолютно правильний крок України. Ми маємо право і повинні це робити», — вважає експерт.
За його словами, про серйозну загрозу своїй нафтопереробній промисловості уже відкрито кажуть самі росіяни.
«Якщо Україна буде підтримувати такий же масштаб і темп цих атак, то Росія не зможе їх відновлювати. Там дуже багато технічних деталей. Це обладнання, яке не можна вкрасти і привезти в кишені десь контрабандою», — пояснює Олег Бєлоколос.
Частково щось можна імпортувати з Китаю, але цього буде недостатньо.
«Дуже багато обладнання, яке було вироблене в Німеччині, у Франції. Є спеціальні хімічні речовини, які використовуються в технології виробництва — це все не просто так придбати», — зауважив експерт.
На переконання Олега Бєлоколоса, це вагомий інструмент в руках України, який може примусити москву до миру.
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