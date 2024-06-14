Якою була премія Fin Blogger Award 2024 та хто переміг — Finance.ua

Якою була премія Fin Blogger Award 2024 та хто переміг Сьогодні 14:49

Якою була премія Fin Blogger Award 2024 та хто переміг

Церемонія нагородження переможців Fin Blogger Award відбулася у Києві 12 червня. Відзнаки отримали лідери думок та експерти, які підвищують фінансову грамотність українців, створюючи контент на тему грошей та інвестицій.

Розповідаємо, якою була премія цьогоріч.

Що чекало на учасників?

Окрім самої процедури нагородження у номінаціях, виступили запрошені організаторами зіркові гості. Серед них був Павло Бойко, засновник Gonzo Invest, темою доповіді якого була «Фондовий ринок: від історії до ксеноморфа». Експерт розповів учасникам заходу про переваги інвестування у фондовий ринок та страхи, які зазнають інвестори, коли бачать обвал на ринку. Окрема увага була присвячена темі усвідомлення ризиків на фоні того, що ринок може то падати, то злітати.

Цікавим був виступ блогерки Аніти Соловей. З гостями Fin Blogger Award вона поділилася розповіддю про себе як підприємицю. Блогерка розповіла, що провела опитування серед своїх підписників та учнів про те, з чим вони її асоціюють і здивувалась, що слова-якорі про неї не мають жодного відношення до її підприємницької, активістської та благодійної діяльності. Та на цьому вона зрозуміла, що у свідомості людей все одно закарбувався її образ саме через те, що вона поєднала у своєму блозі непоєднувані речі — говорить про складні речі, але просто і весело, дає жвавий контент. Тож з учасниками заходу вона поділилася головним секретом успішного просування своєї сторінки у соцмережах — потрібно знайти те, що не роблять твої конкуренти і поєднати непоєднуване. В завершенні вечора учасники мали змогу долучитися до панельної дискусії «Відповідальність та конкуренція у ніші фінансового блогінгу, бачення України майбутнього та інвестиційні тренди на 2024−25 роки». Участь у ній взяли переможці у різних номінаціях. Говорили, зокрема, про відповідальність блогера перед глядачами щодо його меседжів, слів, думок, а також достовірності інформації, яку він ретранслює.

Одним з важливих етапів заходу було проведення благодійного аукціону. Лотом стала раритетна колекційна пляшка Martini 1970 року, яку призвели з деокупованого Херсону. Гості жваво брали участь у аукціоні. Загалом вдалося зібрати 20 500 грн, які будуть передані на розвиток літнього дитячого фінансового табору Freedom Camp для дітей 10 до 14 років. Засновником цього табору є організатор Fin Blogger Award — Біржовий університет. Щира подяка усім, хто долучився!

Кого визнали кращими з кращих?

Дмитро Карпіловський , інвестор, підприємець, ідеолог та співзасновник спільноти УкрІнвестКлуб у номінації «Найкращий YouTube-канал про інвестиції»;

, інвестор, підприємець, ідеолог та співзасновник спільноти УкрІнвестКлуб у номінації Ерік Найман , економіст, автор книг з інвестування, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S у номінації «Найкращий Telegram-канал про інвестиції»;

, економіст, автор книг з інвестування, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S у номінації Марина Король , фінансова та інвестиційна експертка, блогерка у номінаціях «Найкращий Tik-Tok про інвестиції» та «Майбутній лідер фінансового блогінгу»;

, фінансова та інвестиційна експертка, блогерка у номінаціях Анна Самойленко , блогерка, консультантка з фінансової грамотності, відкриття бізнесу, податків у номінації «Найкращий експертний інстаблог»;

, блогерка, консультантка з фінансової грамотності, відкриття бізнесу, податків у номінації Дарина Совенко, підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів, яка 7 років успішно поєднує подорожі та бізнес, у номінаціях «Найкращий лектор з інвестиційної тематики» та «Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції»;

підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів, яка 7 років успішно поєднує подорожі та бізнес, у номінаціях Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома» у номінаціях «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер» та «Найкращий соціально-відповідальний інвестиційний проєкт».

Головна подія року для фінансових блогерів завершилася сюрпризом — на учасників чекав, який розрізали усі переможці, разом тримаючи ножа. Після цього усі гості заходу мали змогу долучитися до нетворкінгу та особисто поспілкуватися з лідерами думок та представниками української блогерської родини, яка робить теми фінансів та інвестицій зрозумілими для кожного українця.

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