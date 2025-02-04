Які зарплати в Верховній Раді, Кабміні та у митників — Finance.ua
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Які зарплати в Верховній Раді, Кабміні та у митників

Казна та Політика
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Які зарплати в Верховній Раді, Кабміні та у митників
Які зарплати в Верховній Раді, Кабміні та у митників
За підсумками 2024 року зарплата зросла на 61% і подекуди сягає понад 300 тис. гривень.
Хто з чиновників та в яких сферах отримує найбільшу та найменшу зарплату, розповідає Finance.ua.
В Апараті Верховної Ради, де налічується 830 співробітників, в середньому отримують зарплату 72,6 тис. гривень. Водночас на керівних посадах зарплата становить близько 211,7 тис. гривень.
У Секретаріаті Кабінету Міністрів середня зарплата становить 65,5 тис. гривень. Тут працює 672 особи, з них керівництво отримує в середньому 132,9 тис. гривень.

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Близько 76,9 тис. гривень отримують працівники апарату Державної митної служби. Тут працюють 583 особи. Зарплата керівників відомства в середньому становить 120,2 тис. гривень.
Які зарплати в Верховній Раді, Кабміні та у митників
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Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, середня зарплата в Україні, за офіційними даними Держстату, виросла за три квартали минулого року та становить 20 592 грн.
  • Згідно з проєктом держбюджету на 2025 рік очікується, що середня зарплата знову зросте — до 24,4 тис. гривень на місяць.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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