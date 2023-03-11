Які професії замінить штучний інтелект — Finance.ua

Які професії замінить штучний інтелект Сьогодні 08:27 — Особисті фінанси

Чи можна заробити з допомогою штучного інтелекту? Хороше запитання. Відповісти на нього можна, тільки перевіривши це на практиці.

У цій статті ми перевірили кілька способів заробітку за допомогою штучного інтелекту. Способи реальні, цифри достовірні.

Нейронна мережа, простими словами, — це спрощена модель людського мозку, яка обробляє інформацію аналогічним чином. Тобто нейромережа може так само, як і людина, вчитися, багаторазово повторюючи одні й ті самі дії.

Як ви могли помітити, багато завдань вже зараз беруть на себе роботи. Але не варто боятися, що штучний інтелект зможе повністю замінити людину.

Чого варто побоюватися, так це того, що доходи в деяких сферах можуть помітно впасти. Адже якщо клієнту потрібно перекласти текст, то дешевше та швидше використовувати для цього нейромережу, ніж шукати перекладача.

На нашу думку, нейромережі загрожують доходам таких фахівців:

Копірайтери та перекладачі — очевидно, що нейронні мережі вже зараз непогано справляються з текстами, далі вони тільки вдосконалюватимуться.

— очевидно, що нейронні мережі вже зараз непогано справляються з текстами, далі вони тільки вдосконалюватимуться. Ретушери — обробити фотографію можна за кілька хвилин.

— обробити фотографію можна за кілька хвилин. Фотографи — нейромережа може швидко створити потрібний сюжет. Модель, світло, студія та фотограф не потрібні.

— нейромережа може швидко створити потрібний сюжет. Модель, світло, студія та фотограф не потрібні. Дизайнери — особливо ті, хто займається оформленням постів у соцмережах, малюванням іконок чи рекламних банерів.

— особливо ті, хто займається оформленням постів у соцмережах, малюванням іконок чи рекламних банерів. Поети, письменники та композитори — штучний інтелект уже зараз може написати унікальну мелодію чи вірш. Хорошим фахівцям хвилюватися нема про що, їх ШІ не замінить. А ось роботи для початківців, ймовірно, стане менше.

Звісно, прогрес не зупинити. Все що можна порадити — це максимально використати можливості штучного інтелекту у своїй професії. Віримо, що ви зрозуміли, як саме.

Чи можна заробити з допомогою штучного інтелекту?

Для деяких сфер відповідь очевидна. Так, нейромережі можуть взяти на себе рутинні завдання та звільнити час людини для справді важливої роботи.

Але є сфери, в яких наразі використання штучного інтелекту може більше нашкодити, ніж допомогти. Наприклад, програмування, інженерні розрахунки чи аналіз фінансових ринків.

У таких завданнях загальнодоступні нейромережі не показують блискучих результатів. Краще не намагатися передбачити ціну акції, якщо ви не професійний трейдер, або написати код, якщо ви програміст-початківець.

Все-таки найкращим способом заробітку на штучному інтелекті є створення та навчання власної спеціалізованої нейронної мережі.

Якщо продукт виявиться хорошим, вирішуватиме завдання клієнта і, головне, його можна буде масштабувати — він принесе набагато більший прибуток.

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